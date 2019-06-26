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РИА Новости
Краснодарский край

Власти Кубани пообещали обустроить около 69% дорог региона к концу года

Вчера, 19:31
24
КРАСНОДАР, 26 июн - РИА Новости. Около 69% дорог Краснодарского края по итогам 2019 года будут полностью соответствовать нормативным требованиям, сообщает пресс-служба администрации региона.
"В целом по итогам года порядка 69% региональных дорог будут соответствовать всем требованиям качества и безопасности движения", - говорится в сообщении со ссылкой на губернатора края Вениамина Кондратьева.
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Глава края по итогам заседания Госсовета РФ в среду отметил, что улучшить качество и безопасность дорожной сети региона позволяет, в том числе реализация профильного национального проекта. По данным краевых властей, в настоящий момент общая протяженность региональных дорог в Краснодарском крае составляет около 9 тысяч километров. С 2015 года отремонтировано более 1,9 тысячи километров. По словам губернатора, реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" позволит увеличить среднегодовой показатель.
"В частности, в Краснодарской, Сочинской и Новороссийской агломерациях с учетом региональных объектов в соответствие со всеми нормами обустроят 238 километров дорог. Повышение безопасности трасс – сегодня главная задача нацпроекта", - отмечает ведомство.
По словам губернатора, важно не только количество построенных или отремонтированных дорог. "На первый план выходит их качество. Принцип в том, чтобы создать безопасную систему на трассах для прохождения любого автотранспорта. Разделительные бордюры, ограждения, другие ограничения – это то, что сегодня нужно максимально предусмотреть, чтобы снизить количество ДТП и летальных исходов", – пояснил глава края.
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Президент РФ Владимир Путин в ходе Государственного совета в Кремле отметил, что общая протяженность дорог высшей категории увеличивается преимущественно за счет федеральных трасс. Сейчас 83% дорог федерального значения полностью соответствуют нормативным требованиям, особое внимание нужно уделять дорогам в субъектах. Глава государства поручил для достижения системных перемен в дорожном хозяйстве каждому региону разработать и принять соответствующую программу на период не менее чем до 2024 года.

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Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайРоссияОбщество
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