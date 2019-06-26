В ПАСЕ Россия будет работать конструктивно, заявила Матвиенко

"Эта позиция (отстранение делегации РФ от работы в ПАСЕ) и эти люди из ПАСЕ, кстати, никуда не исчезли. Безусловно, в каком-то виде их противодействие инициативам нашей делегации будет ощущаться и дальше. Мы это понимаем. Но мы готовы к этому. Уверена, наша делегация и в таких условиях сможет работать эффективно, продуктивно, опираясь на позицию ответственного, конструктивного большинства", - заявила Матвиенко.