Косачев прокомментировал восстановление полномочий России в ПАСЕ

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Попытки "европейских русофобов" помешать восстановлению полномочий РФ не увенчались успехом, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
ПАСЕ в среду приняла резолюцию, в которой в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации.
"Российские полномочия в ПАСЕ подтверждены в полном объеме, без исключений и изъятий. Результаты голосования: "за" - 116, "против" - 62, воздержалось 10", - написал Косачев в Facebook.
"Выдохнуть. Вздохнуть. Засучить рукава", - отметил сенатор.
"Привет европейским русофобам", - заключил он.
Вчера, 19:08Украинская делегация покинула ПАСЕ