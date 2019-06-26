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РИА Новости

Косачев прокомментировал восстановление полномочий России в ПАСЕ

Вчера, 19:27
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Попытки "европейских русофобов" помешать восстановлению полномочий РФ не увенчались успехом, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
ПАСЕ в среду приняла резолюцию, в которой в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации.
"Российские полномочия в ПАСЕ подтверждены в полном объеме, без исключений и изъятий. Результаты голосования: "за" - 116, "против" - 62, воздержалось 10", - написал Косачев в Facebook.
"Выдохнуть. Вздохнуть. Засучить рукава", - отметил сенатор.
"Привет европейским русофобам", - заключил он.
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Совет Федерации РФКонстантин КосачевПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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