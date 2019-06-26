Суд арестовал "московского отравителя"

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как заявил на заседании следователь Антон Мартынов, такая мера необходима, так как 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии может скрыться. Прокурор ходатайство поддержал.

Сам Сабанов частично признал вину, заявив, что забрал ценности у трех потерпевших, но не травил их.

При этом из материалов дела следует, что при обыске у Сабанова нашли порошок и жидкость, в составе которых содержатся нейролептики феназепам и трамадол.

О серийном отравителе ранее написало городское издание The Village. Отмечалось, что жертвой злоумышленника оказалась одна из сотрудниц этого СМИ Людмила Чижова.

По информации издания, жертвами отравителя стали более 20 человек. В разных местах центра Москвы их угощали напитками, а потом грабили.