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РИА Новости

Суд арестовал "московского отравителя"

Вчера, 19:20
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© АГН "Москва" / Александр АвиловМурат Сабанов в суде
Мурат Сабанов в суде
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Мурат Сабанов в суде
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как заявил на заседании следователь Антон Мартынов, такая мера необходима, так как 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии может скрыться. Прокурор ходатайство поддержал.
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Сам Сабанов частично признал вину, заявив, что забрал ценности у трех потерпевших, но не травил их.
При этом из материалов дела следует, что при обыске у Сабанова нашли порошок и жидкость, в составе которых содержатся нейролептики феназепам и трамадол.
О серийном отравителе ранее написало городское издание The Village. Отмечалось, что жертвой злоумышленника оказалась одна из сотрудниц этого СМИ Людмила Чижова.
По информации издания, жертвами отравителя стали более 20 человек. В разных местах центра Москвы их угощали напитками, а потом грабили.
В свою очередь, официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила РИА Новости, что полицейские к настоящему моменту установили 11 потерпевших. В отношении предполагаемого отравителя возбуждено семь уголовных дел по статьям "Кража" и "Разбой".
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