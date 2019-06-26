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РИА Новости

Сербия опасается гуманитарной катастрофы на севере Косово

Вчера, 19:17
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© РИА Новости / Марко Кужавич / Перейти в фотобанкГраффити на стене дома в городе Косовска-Митровица
Граффити на стене дома в городе Косовска-Митровица
© РИА Новости / Марко Кужавич
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Граффити на стене дома в городе Косовска-Митровица. Архивное фото
БЕЛГРАД, 26 июн – РИА Новости. Сербское руководство опасается гуманитарной катастрофы в Косово, где местным сербам не хватает продуктов питания из-за введенных косовоалбанскими властями пошлин в размере 100% на товары из центральной Сербии, сообщил министр торговли Расим Ляйич.
Введенные в конце ноября 2018 года властями самопровозглашенной республики Косово таможенные пошлины на товары из Сербии в размере 100% ранее привели к заморозке диалога Белграда и Приштины при посредничестве ЕС.
По словам главы сербского минторга, после того как спецподразделения косовской полиции в конце мая вторглись на населенный сербами север края, был усилен и контроль над грузовым транспортом. Ляйич уточнил, что с момента введения пошлин 28 ноября до 24 июня в Косово поступило на 228 миллиона евро меньше товаров из центральной Сербии, чем в прошлом году. Цены на продукты питания в крае, по его данным, при этом выросли на 5,3%. На сербском севере Косово отмечается дефицит продуктов питания.
"Утром нам сообщили, что главный дефицит – молоко, нет овощей и фруктов… Запасы остальных продуктов также постепенно кончаются, большая часть торговцев говорит, что никто не знает, что будет после окончания этой недели", - заявил Ляйич в среду в эфире национального телевидения.
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По данным телеканала, на севере Косово также не хватает муки и сахара из центральной Сербии.
"На международном плане мы будем настаивать на отмене таможенных пошлин, чтобы политическо-экономический вопрос не перерос в гуманитарный, что привело бы к катастрофе, и постараемся снабдить население основными продуктами", - отметил сербский министр.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. В настоящее время диалог приостановлен.
Косово. Косовская Митровица
1 июня, 08:00
Репортаж из Косово о жизни сербов в окружении албанцев
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