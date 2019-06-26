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РИА Новости

"Нафтогаз" может остановить импорт газа для закачки в ПХГ

Вчера, 19:16
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании компании "Нафтогаз-Украина"
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в августе может приостановить импорт природного газа для его закачки в подземные хранилища, если не найдет соответствующего финансирования, заявил в среду глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.
"Если мы не найдем решения финансового вопроса в ближайший месяц, то уже в августе будем останавливать импорт для "Нафтогаза". То есть, мы должны за июль найти деньги для того, чтобы оплачивать газ в полном объеме на август", - цитирует Коболева агентство УНН.
Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 24 июня составил 13,136 миллиарда кубометров, увеличившись за сутки на 0,48%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза". Уровень заполнения хранилищ вырос до 42,44% с 42,24% в предыдущий день.
Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Глава "Нафтогаза" заявлял, что для подготовки к следующему отопительному сезону 2019-2020 годов необходимо накопить больше запасов ввиду окончания контракта с российским "Газпромом". А 14 мая он уточнял, что на случай прекращения транзита из РФ нужно к зиме накопить в ПХГ 20 миллиардов кубометров газа.
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Андрей КоболевНафтогаз УкраиныУкраинаВ миреЭкономика
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