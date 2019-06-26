"Нафтогаз" может остановить импорт газа для закачки в ПХГ

КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в августе может приостановить импорт природного газа для его закачки в подземные хранилища, если не найдет соответствующего финансирования, заявил в среду глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Если мы не найдем решения финансового вопроса в ближайший месяц, то уже в августе будем останавливать импорт для "Нафтогаза". То есть, мы должны за июль найти деньги для того, чтобы оплачивать газ в полном объеме на август", - цитирует Коболева агентство УНН

Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 24 июня составил 13,136 миллиарда кубометров, увеличившись за сутки на 0,48%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза". Уровень заполнения хранилищ вырос до 42,44% с 42,24% в предыдущий день.