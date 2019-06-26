Нацпроект по автодорогам даст мультипликативный эффект, заявил глава Адыгеи

"По мнению Мурата Кумпилова, достижение целевых показателей обсуждаемого нацпроекта даст мультипликативный эффект. Развитие дорожной сети повлияет на безопасность дорожного движения, улучшение экологии, снижение аварийности, затрат на ремонт дорожного полотна, развитие сопутствующих отраслей экономики, появление новых рабочих мест… Всё это позитивно отразится на росте экономики и качестве жизни населения", - отмечает пресс-служба со ссылкой на главу Адыгеи.

В релизе говорится, что для реализации нацпроекта утвержден региональный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги Республики Адыгея", который включает большой объем работ по развитию транспортной инфраструктуры, в том числе ремонт автодорог Майкопа, поселка Яблоновского, других трасс республиканского и местного значения. Поставлена цель до 2024 года увеличить долю автомобильных дорог регионального значения, снизить загруженность трасс, уменьшить количество мест концентрации ДТП. По данным республиканского правительства, на реализацию нацпроекта по развитию автодорог в Адыгее до 2024 года планируется направить более 3,3 миллиарда рублей.