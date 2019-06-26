Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T19:09Z
https://ria.ru/20190626/1555947350.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Республика Адыгея

Нацпроект по автодорогам даст мультипликативный эффект, заявил глава Адыгеи

Вчера, 19:09
73
КРАСНОДАР, 26 июн - РИА Новости. Реализация национального проекта по автодорогам даст мультипликативный эффект и позитивно отразится на экономическом росте и качестве жизни населения, заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
В среду президент РФ Владимир Путин провел заседание Госсовета, где обсуждались вопросы реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". По его итогам Кумпилов отметил важность обозначенных президентом задач, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"По мнению Мурата Кумпилова, достижение целевых показателей обсуждаемого нацпроекта даст мультипликативный эффект. Развитие дорожной сети повлияет на безопасность дорожного движения, улучшение экологии, снижение аварийности, затрат на ремонт дорожного полотна, развитие сопутствующих отраслей экономики, появление новых рабочих мест… Всё это позитивно отразится на росте экономики и качестве жизни населения", - отмечает пресс-служба со ссылкой на главу Адыгеи.
В релизе говорится, что для реализации нацпроекта утвержден региональный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги Республики Адыгея", который включает большой объем работ по развитию транспортной инфраструктуры, в том числе ремонт автодорог Майкопа, поселка Яблоновского, других трасс республиканского и местного значения. Поставлена цель до 2024 года увеличить долю автомобильных дорог регионального значения, снизить загруженность трасс, уменьшить количество мест концентрации ДТП. По данным республиканского правительства, на реализацию нацпроекта по развитию автодорог в Адыгее до 2024 года планируется направить более 3,3 миллиарда рублей.
Надписи на мотоциклах сотрудников ДПС
Вчера, 15:56
МВД подготовит план, как снизить смертность на дорогах до нуля
000000
Обсудить 0
Республика АдыгеяМурат КумпиловРеспублика АдыгеяЭкономика
Рекомендуем
Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ. 26 июня 2019
Путин поручил утвердить стратегию развития электронной промышленности
РИА
Новости
Владимир Путин
Дорог высокого качества в России по-прежнему мало, отметил Путин
Президент РФ Владимир Путин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Кремле на заседании Государственного совета
Медведев прокомментировал предложение об авансе на строительство дорог
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
ЕАЭС может начать вводить санкции против третьих стран
Лента
новостей
В Германии разорилась компания по производству техники LOEWE
Алтайский край
Участники "Дня сибирского поля" заключили договоры на 800 миллионов рублей
Мужчина читает ежедневную газету на улице Тегерана после заявления президента США Дональда Трампа о политике США относительно Ирана
Если завтра война: что сулит России конфликт Ирана и США
Строительство ЦКАД и трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург
Переносить сроки ввода ЦКАДа больше не планируется, заявил глава "Автодора"
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
"Нафтогаз" может остановить импорт газа для закачки в ПХГ
Мэр Филадельфии заявил о прекращении работы крупнейшего НПЗ на востоке США
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Ушаков анонсировал подписание коммерческих соглашений с Японией
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед одобрил закон об импортозамещении медицинских наркотиков
Специальная боевая разведывательная машина (СБРМ) у стенда корпорации Ростех на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
На "Армии-2019" планируют заключить контрактов на 350 миллионов долларов
Рабочие в цехе деревообрабатывающего завода
В Вологодской области построят завод по производству CLT-панелей
Власти Кубани рассказали об увеличении доходов бюджета региона
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:30Лариджани: если США вновь нарушат границу, реакция будет более жесткой
11:30В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
11:28Северокорейский МИД напомнил США, что время на шаги для диалога истекает
11:27Пилоты Ан-24 пытались увести самолет от домов, рассказал пассажир
11:26Аварийно севший в Нижнеангарске Ан-24 использовался 42 года
11:24В Москве и области до субботы объявили "желтый" уровень погодной опасности
11:22В "Деловой России" объяснили, почему бизнес часто принимают за ОПГ
11:21В больницах Калининграда провели проверку после смерти 15-летней девочки
11:21В Центре по киберугрозам назвали основной источник атак на Россию
11:16В Москве началось прощание с Аллой Покровской
11:15В МЧС предупредили о резком похолодании в Крыму
11:14Депутат прокомментировал предложение о переименовании Санкт-Петербурга
11:11Метеорологи сообщили о новых температурных рекордах в Германии и Австрии
11:09Кусто предложил помощь в выпуске первой партии косаток из "китовой тюрьмы"
11:09В Польше возобновились поиски украденной нацистами Янтарной комнаты
11:07В России создали кассетные мины с элементами искусственного интеллекта
11:06В Германии задержали боснийца по делу о терактах в Париже
11:02Аэропорт Нижнеангарска, где аварийно сел Ан-24, работает в штатном режиме
11:01Меркель стало плохо на встрече с Штайнмайером
10:59Стратегия США в Латинской Америке дает сбой, заявил боливийский чиновник
Лента новостейМолния