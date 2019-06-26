Украинская делегация покинула ПАСЕ

СТРАСБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Украинская делегация заявила, что покидает Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Как передает корреспондент РИА Новости, сразу после принятия резолюции, которая вернула РФ полномочия, делегация Украины вышла в центр зала, было зачитано небольшое заявление без микрофона.

Украинский Депутат Алексей Гончаренко подошел к микрофону и сказал в него: "Мы уходим".