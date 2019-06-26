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РИА Новости

Украинская делегация покинула ПАСЕ

Вчера, 19:08
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗдание Совета Европы в Страсбурге
Здание Совета Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Доминик Бутен
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СТРАСБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Украинская делегация заявила, что покидает Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Как передает корреспондент РИА Новости, сразу после принятия резолюции, которая вернула РФ полномочия, делегация Украины вышла в центр зала, было зачитано небольшое заявление без микрофона.
Украинский Депутат Алексей Гончаренко подошел к микрофону и сказал в него: "Мы уходим".
Парламентская ассамблея Совета Европы в среду приняла резолюцию, в которой в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации.
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