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РИА Новости

ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации

Вчера, 19:02
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме.
В принятом документе ПАСЕ призвала Москву выполнить все рекомендации, включенные в резолюции 2014 и 2015 года.
Также в резолюции сказано, что "российская делегация должна без каких-либо дальнейших проволочек вернуться к сотрудничеству с Мониторинговым комитетом и всеми другими комитетами Ассамблеи и вступить в конструктивный диалог о выполнении своих обязательств".
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Вчера, 16:45
Пояс верности: кто голосовал против возвращения России в ПАСЕ Европейцы – народ слабохарактерный: проголосовали за возвращение России в ПАСЕ. Но не так все плохо: есть еще в Европе государства крепкие и твердые, идейно верные идеалам североатлантического человечества. Они свои принципы и убеждения гордо менять не стали.
Кроме того, "Ассамблея призвала российские власти освободить 24 украинских моряка", которые были задержаны после нарушения границы в ноябре прошлого года. Также ПАСЕ призвала "немедленно выплатить все взносы, причитающиеся в бюджет Совета Европы".
В ходе дискуссии в документ внесли одну поправку, согласно которой ПАСЕ призывает Москву "сотрудничать с учреждениями по мониторингу прав человека, в том числе в полном объеме и не препятствуя прямому доступу ко всем объектам, где Россия ведет операции".
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Вчера, 08:35
Серьезный символический шаг. О чем говорит голосование в ПАСЕ по России Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ государства. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов оценил расстановку сил в Парламентской ассамблее.
Ассамблея ожидает, что "ее четкое предложение о диалоге будет взаимным и приведет к конкретным результатам", отмечается в резолюции. Кроме того, в документе Мониторинговому комитету предлагается представить доклад о выполнении обязательств Россией в кратчайшие сроки, но не позднее апрельской сессии 2020 года.
Как передает корреспондент РИА Новости, сразу после принятия резолюции делегация Украины вышла в центр зала, было зачитано небольшое заявление без микрофона.
В частности, украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил, что делегация отказывается участвовать в июньской сессии парламентской Ассамблеи.
Вадим Рабинович
25 июня, 20:10
Депутат Рады заявил о завершении "похода Украины в Европу"
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Парламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
Популярные комментарии
Теперь осталось только газ и нефть продавать строго за рубли и из офиса в Крыму.
26 июня, 19:14
aalex
246220004
Слюни,сопли...Чувствую как всё это летит из уст украинских депутатов ПАСЕ!И не только там.Я не за возврат в ПАСЕ,но назло украинцам-я понаблюдаю с удовольствием!
26 июня, 19:09
Иван Петров
227100103
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