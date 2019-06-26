Израиль заявил о необъяснимых сбоях GPS в своем воздушном пространстве

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 июн - РИА Новости. Израиль последние три недели сталкивается со сбоями в работе GPS-навигации в своем воздушном пространстве и пытается установить их причину, сообщило национальное Управление аэропортов.

Власти говорят, что внесли коррективы в процедуры посадки самолетов, и заверяют, что ни одного чрезвычайного происшествия по этой причине не было.

"Перебои ощущаются только в воздухе, а не датчиками на земле. Их воздействие существенно на уровне управления самолетами экипажами и в определенной степени - диспетчирования воздушным движением", - говорится в сообщении.