Представитель Мэй прокомментировал предстоящую встречу с Путиным

ЛОНДОН, 26 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Встреча премьера Великобритании Терезы Мэй и президента РФ Владимира Путина на саммите G20 в Японии не будет означать нормализации отношений двух стран, заявил официальный представитель канцелярии британского правительства.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что встреча Путина и Мэй должна состояться 28 июня, в первый день саммита G20 в японской Осаке. По словам Ушакова, российская сторона будет только приветствовать, если на этой встрече удастся найти возможности для налаживания сотрудничества двух стран. Канцелярия британского премьера подтвердила факт встречи, но по-своему прокомментировала ее содержание.

"Позиция премьер-министра по Солсбери и враждебной модели поведения России хорошо известна. Как она (премьер) и говорила, мы остаемся открытыми к иным отношениям, но только в случае, если Россия откажется от действий, подрывающих международные договоренности и нашу коллективную безопасность. Эта встреча является важной возможностью персонально удостовериться в том, что позиция Британии полностью понятна. Эта встреча не означает нормализации отношений", - сказал журналистам в среду представитель правительства.