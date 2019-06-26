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РИА Новости

Представитель Мэй прокомментировал предстоящую встречу с Путиным

Вчера, 18:48
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© Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВ. Путин и Т. Мэй
В. Путин и Т. Мэй
© Алексей Дружинин
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В. Путин и Т. Мэй. Архивное фото
ЛОНДОН, 26 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Встреча премьера Великобритании Терезы Мэй и президента РФ Владимира Путина на саммите G20 в Японии не будет означать нормализации отношений двух стран, заявил официальный представитель канцелярии британского правительства.
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что встреча Путина и Мэй должна состояться 28 июня, в первый день саммита G20 в японской Осаке. По словам Ушакова, российская сторона будет только приветствовать, если на этой встрече удастся найти возможности для налаживания сотрудничества двух стран. Канцелярия британского премьера подтвердила факт встречи, но по-своему прокомментировала ее содержание.
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"Позиция премьер-министра по Солсбери и враждебной модели поведения России хорошо известна. Как она (премьер) и говорила, мы остаемся открытыми к иным отношениям, но только в случае, если Россия откажется от действий, подрывающих международные договоренности и нашу коллективную безопасность. Эта встреча является важной возможностью персонально удостовериться в том, что позиция Британии полностью понятна. Эта встреча не означает нормализации отношений", - сказал журналистам в среду представитель правительства.
Отношения РФ и Британии в 2018 году году резко ухудшились. В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. После инцидента в Солсбери Лондон выслал 23 российских дипломата. О высылке российских дипломатов следом объявили еще ряд стран. Россия приняла ответные меры.
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Тереза МэйБольшая двадцаткаВладимир ПутинВеликобританияРоссияВ мире
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