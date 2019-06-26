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РИА Новости

ПАСЕ отклонила поправку, которая мешала вернуть России полномочия

Вчера, 18:44
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. ПАСЕ признала неприемлемой поправку, которая предлагала отказать российской делегации в полномочиях.
Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что так как поправка полностью меняет текст, она признается неприемлемой. Другое дополнение к документу было отвергнуто депутатами в ходе голосования. Поправки внесли Украина и балтийские страны.
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Вчера, 18:25
Рогозин высмеял условия возвращения России в ПАСЕ
Ранее комитет по мониторингу предложил вернуть полномочия, но на определенных условиях. В частности, ПАСЕ призвала Москву:
выполнить все рекомендации, включенные в резолюции 1990 (2014), 2034 (2015) и 2063 (2015), в частности, речь в них идет о возвращении Крыма и выполнении Минских соглашений;
вернуться к сотрудничеству с мониторинговым комитетом и всеми другими комитетами ассамблеи;
освободить 24 украинских моряка, захваченных в Керченском проливе по обвинению в незаконном пересечении границы Российской Федерации;
немедленно выплатить все взносы, "причитающиеся в бюджет Совета Европы";
"безусловно и в полной мере сотрудничать с совместной следственной группой и голландской прокуратурой в привлечении к ответственности виновных в крушении MH17 Malaysia Airlines";
"принять эффективные меры, направленные на предотвращение нарушений прав лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (ЛГБТИ), в частности в Чеченской Республике";
"полностью сотрудничать с международным сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова".
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Вчера, 16:45
Пояс верности: кто голосовал против возвращения России в ПАСЕ Европейцы – народ слабохарактерный: проголосовали за возвращение России в ПАСЕ. Но не так все плохо: есть еще в Европе государства крепкие и твердые, идейно верные идеалам североатлантического человечества. Они свои принципы и убеждения гордо менять не стали.

Непростое возвращение

В ночь на вторник ассамблея после девятичасового обсуждения приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется.
Документ также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям.
После этого россияне впервые с 2016 года подали заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ.
Однако во вторник по инициативе украинских и грузинских депутатов полномочия новой делегации России были опротестованы как по существенным, так и по процедурным основаниям.
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Вчера, 08:35
Серьезный символический шаг. О чем говорит голосование в ПАСЕ по России Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ государства. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов оценил расстановку сил в Парламентской ассамблее.
Было принято решение в течение суток подготовить доклад по полномочиям российских парламентариев, это должны были сделать комитеты по регламенту и мониторингу.
Отмечалось, что по правилам ассамблеи делегация в таких случаях может принимать участие в работе сессии, но не голосует по своему вопросу.
В Москве заявили, что не будут участвовать в работе сессии, пока российской делегации не вернут все полномочия, а в случае "малейших санкций" россияне покинут Страсбург.
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Парламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссия
Популярные комментарии
Список внушителен и смешон ! Если там есть хоть один человек мало-мальски знающий Россию и россиян, то наверное понимал бы, что кроме денег от нас ждать нечего !
26 июня, 18:59
ЮПЮрий Пупкин
800005
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