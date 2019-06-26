ПАСЕ отклонила поправку, которая мешала вернуть России полномочия

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. ПАСЕ признала неприемлемой поправку, которая предлагала отказать российской делегации в полномочиях.

Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что так как поправка полностью меняет текст, она признается неприемлемой. Другое дополнение к документу было отвергнуто депутатами в ходе голосования. Поправки внесли Украина и балтийские страны.

Ранее комитет по мониторингу предложил вернуть полномочия, но на определенных условиях. В частности, ПАСЕ призвала Москву:

— выполнить все рекомендации, включенные в резолюции 1990 (2014), 2034 (2015) и 2063 (2015), в частности, речь в них идет о возвращении Крыма и выполнении Минских соглашений;

— вернуться к сотрудничеству с мониторинговым комитетом и всеми другими комитетами ассамблеи;

— освободить 24 украинских моряка, захваченных в Керченском проливе по обвинению в незаконном пересечении границы Российской Федерации;

— немедленно выплатить все взносы, "причитающиеся в бюджет Совета Европы";

— "безусловно и в полной мере сотрудничать с совместной следственной группой и голландской прокуратурой в привлечении к ответственности виновных в крушении MH17 Malaysia Airlines";

— "принять эффективные меры, направленные на предотвращение нарушений прав лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (ЛГБТИ), в частности в Чеченской Республике";

— "полностью сотрудничать с международным сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова".

Непростое возвращение

В ночь на вторник ассамблея после девятичасового обсуждения приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется.

Документ также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям.

После этого россияне впервые с 2016 года подали заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ.

Однако во вторник по инициативе украинских и грузинских депутатов полномочия новой делегации России были опротестованы как по существенным, так и по процедурным основаниям.

Было принято решение в течение суток подготовить доклад по полномочиям российских парламентариев, это должны были сделать комитеты по регламенту и мониторингу.

Отмечалось, что по правилам ассамблеи делегация в таких случаях может принимать участие в работе сессии, но не голосует по своему вопросу.