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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Фильм "Чернобыль" "невероятно оскорбителен" для ликвидаторов, заявили в РПЦ

Вчера, 18:43
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Вышедший на российские экраны американский телесериал "Чернобыль" является "невероятно оскорбительным" для героев-ликвидаторов катастрофы на АЭС и представляет собой попытку Запада нанести удар по отечественной ядерной промышленности, заявил первый замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, член Общественной палаты РФ Александр Щипков.
"Задача фильма двойная: это сталкивать русских с украинцами, это показывать русских идиотами, это порочить всех - от физиков до шахтеров. Но есть и вторая сторона: сегодня Россия - один из главных поставщиков ядерных реакторов, мы на этом рынке занимаем первое место. И одна из задач этого фильма - создать негативное впечатление о нашей промышленности, то есть, лишить нас возможности зарабатывать на этом", - сказал Щипков в эфире телеканала "Спас".
Кадр из мини-сериала Чернобыль
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Среди главных тем фильма он выделил стремление показать русских ученых и инженеров безалаберными и халатными. Сам факт взрыва на Чернобыльской АЭС должен напомнить всему миру, что русская техника ненадежна, а пользоваться ею крайне опасно. Добровольцев-ликвидаторов аварии в американском сериале сгоняют на место ЧП "под дулами автоматов".
Щипков, в частности, привел тот факт, что в фильме "все пьют водку". "Ну, это обязательно: если фильм про Россию, то там водка должна литься рекой. И там все постоянно пьют водку. Чего просто быть не могло: люди работали, какая водка?" - заметил он.
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В действительности, ликвидация аварии на ЧАЭС проходила совсем иначе, чем это показано в фильме. Как напомнил Щипков, работа по спасению населения проводилась организованно и большой город в течение полутора суток был эвакуирован.

"Ликвидация этой аварии – это наша победа, и у нас эту нашу победу отбирают. <…> Сами участники-ликвидаторы Чернобыльской аварии - все говорят, что в этом фильме показана ложь", - подчеркнул замглавы синодального отдела.

В целом, Щипков назвал фильм из 5-ти серий "политическим заказом". При этом он напомнил слова его режиссера Йохана Ренка: "Чернобыль - последнее в ряду преступлений Советского Союза против Украины." То есть, главный посыл сериала, подчеркнул представитель РПЦ, в том, что "русские уничтожают украинцев". Он также обратил внимание на тот факт, что над фильмом начали работать сразу после "майданных событий" на Украине в 2014 году.
"Главный вопрос, который меня интересует: найдется ли в России какой-нибудь телеканал, который купит этот фильм и официально покажет его в России?" - заключил член Общественной палаты.
Кадр из мини-сериала Чернобыль
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