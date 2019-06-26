Протестующие в Гонконге вновь окружили штаб-квартиру полиции, сообщили СМИ

ПЕКИН, 26 июн – РИА Новости. Сотни противников закона об экстрадиции начали окружать здание главного управления полиции Гонконга, сообщает телерадиостанция RTHK.
На прошлой неделе 21 июня демонстранты на 15 часов взяли в осаду штаб-квартиру гонконгской полиции, заблокировав сотрудников внутри. Участники акции требовали прекратить классифицировать демонстрации 12 июня, когда на улицы вышло более миллиона человек, как "беспорядки" и освободить всех задержанных. Полиция не выполнила их требований, однако и не применила силу, несмотря на то, что протестующие изрисовали стены здания различными надписями и закидали сырыми яйцами.
Сообщается, что протестующие, скандируя лозунги "полиция Гонконга осознанно нарушает закон", обещали остаться, пока не начнется саммит G20 в Осаке в пятницу. Полицейские стоят у ворот здания, ситуация пока спокойная.
Ранее в среду демонстранты, выступающие против поправок к закону об экстрадиции, в ходе масштабной акции направились с листовками к консульским учреждениям 19 стран, лидеры которых примут участие в саммите G20 в японской Осаке, с требованием оказать давление на Китай.
В понедельник помощник главы МИД КНР Чжан Цзюнь заявил, что Пекин не допустит, чтобы вопрос о Гонконге поднимался в ходе саммита в Осаке, так как проблемы Гонконга - это внутреннее дело Китая, и ни одно иностранное государство не имеет права вмешиваться. Тем не менее, организаторы и участники "марафона" надеются, что смогут привлечь внимание лидеров "Большой двадцатки".
Протесты в Гонконге начались в начале июня из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Во время первой многотысячной акции протеста 12 июня произошли столкновения полиции с протестующими. Полиция применила перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. Еще одна масштабная акция прошла 16 июня, когда около 2 миллионов человек вышли на протесты.
Правительство Гонконга пошло на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок к закону, глава администрации Кэрри Лэм принесла публичные извинения за сложившуюся ситуацию. Но противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него и выдвинули властям ультиматум, согласно которому Лэм должна была выступить до 17.00 по местному времени (12.00 мск) 20 июня с соответствующим заявлением. Этого не произошло, в связи с чем демонстрации, хоть и не столь масштабные как ранее, возобновились 22 июня, однако практически полностью затихли на выходных.
11 июня, 14:59Новый закон об экстрадиции: благо Гонконга или "смерть автономного статуса"В Гонконге сотни тысяч жителей недовольны возможным изменением порядка экстрадиции подозреваемых и преступников. Оппозиция считает, что Китай теперь сможет заставить замолчать диссидентов. Власти говорят лишь о модернизации законодательства. Кто прав?