Протестующие в Гонконге вновь окружили штаб-квартиру полиции, сообщили СМИ

ПЕКИН, 26 июн – РИА Новости. Сотни противников закона об экстрадиции начали окружать здание главного управления полиции Гонконга, сообщает Сотни противников закона об экстрадиции начали окружать здание главного управления полиции Гонконга, сообщает телерадиостанция RTHK.

На прошлой неделе 21 июня демонстранты на 15 часов взяли в осаду штаб-квартиру гонконгской полиции, заблокировав сотрудников внутри. Участники акции требовали прекратить классифицировать демонстрации 12 июня, когда на улицы вышло более миллиона человек, как "беспорядки" и освободить всех задержанных. Полиция не выполнила их требований, однако и не применила силу, несмотря на то, что протестующие изрисовали стены здания различными надписями и закидали сырыми яйцами.

Сообщается, что протестующие, скандируя лозунги "полиция Гонконга осознанно нарушает закон", обещали остаться, пока не начнется саммит G20 в Осаке в пятницу. Полицейские стоят у ворот здания, ситуация пока спокойная.

Ранее в среду демонстранты, выступающие против поправок к закону об экстрадиции, в ходе масштабной акции направились с листовками к консульским учреждениям 19 стран, лидеры которых примут участие в саммите G20 в японской Осаке, с требованием оказать давление на Китай.

В понедельник помощник главы МИД КНР Чжан Цзюнь заявил, что Пекин не допустит, чтобы вопрос о Гонконге поднимался в ходе саммита в Осаке, так как проблемы Гонконга - это внутреннее дело Китая, и ни одно иностранное государство не имеет права вмешиваться. Тем не менее, организаторы и участники "марафона" надеются, что смогут привлечь внимание лидеров "Большой двадцатки".

Протесты в Гонконге начались в начале июня из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Во время первой многотысячной акции протеста 12 июня произошли столкновения полиции с протестующими. Полиция применила перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. Еще одна масштабная акция прошла 16 июня, когда около 2 миллионов человек вышли на протесты.