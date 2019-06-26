Британские истребители сопроводили российские военные самолеты над Балтикой

ЛОНДОН, 26 июн - РИА Новости, Мария Табак. Истребители британских ВВС накануне дважды поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения российских военных самолетов, сообщило в понедельник минобороны Соединенного Королевства (Ministry of Defence, MOD).

"Самолеты Typhoon сначала вылетели навстречу российскому военному транспортному самолету, затем двум истребителям Су-27 и еще одному транспортному самолету", - говорится в сообщении ведомства.

В минобороны отметили, что с учетом этих вылетов, это уже десятый и одиннадцатый по счету вылет истребителей ВВС Британии для перехвата российских самолетов с момента, когда Британия возглавила операцию НАТО в Балтике 3 мая 2019 года.