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РИА Новости

Британские истребители сопроводили российские военные самолеты над Балтикой

Вчера, 18:39
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© Фото : MoD / Crown copyright 2018Истребитель Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании
Истребитель Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании
© Фото : MoD / Crown copyright 2018
Истребитель Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании. Архивное фото
ЛОНДОН, 26 июн - РИА Новости, Мария Табак. Истребители британских ВВС накануне дважды поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения российских военных самолетов, сообщило в понедельник минобороны Соединенного Королевства (Ministry of Defence, MOD).
"Самолеты Typhoon сначала вылетели навстречу российскому военному транспортному самолету, затем двум истребителям Су-27 и еще одному транспортному самолету", - говорится в сообщении ведомства.
В минобороны отметили, что с учетом этих вылетов, это уже десятый и одиннадцатый по счету вылет истребителей ВВС Британии для перехвата российских самолетов с момента, когда Британия возглавила операцию НАТО в Балтике 3 мая 2019 года.
Британское минобороны отмечает, что во всех случаях российские самолеты не нарушали границ, а экипажи всех самолетов держали машины на безопасном расстоянии друг от друга.
Перехват самолетов-разведчиков НАТО российским Су-27 над Балтикой
11 июня, 10:22
Опубликовано видео перехвата Су-27 двух самолетов-разведчиков над Балтикой
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НАТОВеликобританияЭстонияРоссияВ мире
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