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РИА Новости

Грузинский парламент приостановил полномочия лидера "Нацдвижения"

Вчера, 18:37
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© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанкПлощадь у здания парламента Грузии в Тбилиси
Площадь у здания парламента Грузии в Тбилиси
© Sputnik / Владимир Умикашвили
Перейти в фотобанк
Площадь у здания парламента Грузии в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 26 июн - РИА Новости. Парламент Грузии большинством голосов принял решение удовлетворить требование Генпрокуратуры и приостановить депутатские полномочия оппозиционера Ники Мелия, которому предъявлено обвинение в организации и участии в беспорядках в Тбилиси, трансляцию вели грузинские телеканалы.
Во вторник Генеральная прокуратура обвинила депутата из оппозиционной фракции "Единое национальное движение" Нику Мелия в организации и участии в беспорядках в ходе акций протеста в Тбилиси и обратилась к парламенту с предложением арестовать депутата.
Данный вопрос вынесли на рассмотрение в парламенте после того, как депутаты утвердили его на совместном заседании процедурного и юридического комитетов парламента в среду.
В поддержку решения проголосовали 91 депутат, ни одного голоса против.
Заседание длилось более шести часов на фоне шума и потасовок между представителями парламентского большинства и меньшинства.
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В Тбилиси с 20 июня проходят акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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