Грузинский парламент приостановил полномочия лидера "Нацдвижения"

ТБИЛИСИ, 26 июн - РИА Новости. Парламент Грузии большинством голосов принял решение удовлетворить требование Генпрокуратуры и приостановить депутатские полномочия оппозиционера Ники Мелия, которому предъявлено обвинение в организации и участии в беспорядках в Тбилиси, трансляцию вели грузинские телеканалы.

Во вторник Генеральная прокуратура обвинила депутата из оппозиционной фракции "Единое национальное движение" Нику Мелия в организации и участии в беспорядках в ходе акций протеста в Тбилиси и обратилась к парламенту с предложением арестовать депутата.

Данный вопрос вынесли на рассмотрение в парламенте после того, как депутаты утвердили его на совместном заседании процедурного и юридического комитетов парламента в среду.

В поддержку решения проголосовали 91 депутат, ни одного голоса против.

Заседание длилось более шести часов на фоне шума и потасовок между представителями парламентского большинства и меньшинства.