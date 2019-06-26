Грузинский парламент приостановил полномочия лидера "Нацдвижения"

ТБИЛИСИ, 26 июн - РИА Новости. Парламент Грузии большинством голосов принял решение удовлетворить требование Генпрокуратуры и приостановить депутатские полномочия оппозиционера Ники Мелия, которому предъявлено обвинение в организации и участии в беспорядках в Тбилиси, трансляцию вели грузинские телеканалы.
Во вторник Генеральная прокуратура обвинила депутата из оппозиционной фракции "Единое национальное движение" Нику Мелия в организации и участии в беспорядках в ходе акций протеста в Тбилиси и обратилась к парламенту с предложением арестовать депутата.
Данный вопрос вынесли на рассмотрение в парламенте после того, как депутаты утвердили его на совместном заседании процедурного и юридического комитетов парламента в среду.
В поддержку решения проголосовали 91 депутат, ни одного голоса против.
Заседание длилось более шести часов на фоне шума и потасовок между представителями парламентского большинства и меньшинства.
В Тбилиси с 20 июня проходят акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.