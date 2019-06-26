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РИА Новости
Краснодарский край

Создателям национальных фильмов на Кубани будут возмещать часть затрат

Вчера, 18:34
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КРАСНОДАР, 26 июн - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края в среду приняли поправки, согласно которым создателям национальных фильмов на территории региона будут возмещаться за счет краевого бюджета до 20% затрат при съемках, сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.
"Принятие этого документа существенно повысит эффективность государственной поддержки кинематографии в Краснодарском крае. Частичное финансирование производства национальных фильмов на территории региона может стать серьезным аргументом для многих продюсеров при выборе места для натурных съемок. У нас есть много конкурентных преимуществ. И для этих целей трудно найти более привлекательный регион. Теперь добавится и преимущество финансовое", - приводятся в сообщении слова спикера Заксобрания Юрия Бурлачко.
Как отметил заместитель руководителя краевого департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Виталий Воронов, поправками вводится система возврата части расходов, понесенных организациями кинематографии при проведении съемок национальных фильмов на территории региона. Эта норма должна поспособствовать увеличению количества создаваемых в крае подобных кинокартин.
По мнению экспертов, она также поможет развитию инвестиционной деятельности в кинематографии и поддержке бизнесменов, инвестирующих в объекты интеллектуальных прав. Уточняется, что частичное финансирование производства национальных фильмов за счет средств краевого бюджета будет составлять не более 20% от фактически понесенных организациями кинематографии на территории Краснодарского края затрат.
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