Создателям национальных фильмов на Кубани будут возмещать часть затрат

КРАСНОДАР, 26 июн - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края в среду приняли поправки, согласно которым создателям национальных фильмов на территории региона будут возмещаться за счет краевого бюджета до 20% затрат при съемках, сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

"Принятие этого документа существенно повысит эффективность государственной поддержки кинематографии в Краснодарском крае. Частичное финансирование производства национальных фильмов на территории региона может стать серьезным аргументом для многих продюсеров при выборе места для натурных съемок. У нас есть много конкурентных преимуществ. И для этих целей трудно найти более привлекательный регион. Теперь добавится и преимущество финансовое", - приводятся в сообщении слова спикера Заксобрания Юрия Бурлачко.

Как отметил заместитель руководителя краевого департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Виталий Воронов, поправками вводится система возврата части расходов, понесенных организациями кинематографии при проведении съемок национальных фильмов на территории региона. Эта норма должна поспособствовать увеличению количества создаваемых в крае подобных кинокартин.