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РИА Новости
Нижегородская область

Около 750 километров дорог отремонтируют в Нижегородской области

Вчера, 18:33
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Около 750 километров автодорог планируется отремонтировать в Нижегородской области в 2019 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", заявил глава региона Глеб Никитин.
Губернатор Нижегородской области приял участие в заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения, которое в среду в Москве провел президент России Владимир Путин.
"Тема состояния автомобильных дорог и безопасности дорожного движения - одна из ключевых для каждого региона. Протяженность сети автомобильных дорог Нижегородской области более 32,5 тысячи километров. Поддержание их в надлежащем состоянии - огромная работа, требующая постоянного внимания всех уровней власти. В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" уже в 2019 году мы рассчитываем отремонтировать 745 километров автодорог", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Как отметил глава региона, финансирование проекта в 2019 году составит 7,1 миллиарда рублей, из них средства федерального бюджета – 3,2 миллиарда рублей и средства консолидированного бюджета региона - 3,9 миллиарда рублей.
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"Нижегородская область внесла свои предложения в доклад рабочей группы Госсовета. В частности, это касается регламентации взаимодействия государственного заказчика и владельца инженерных коммуникаций при строительстве и ремонте дорог. Мы предложили рассмотреть возможность разработки упрощенной схемы получения согласований и технических условий. Это позволит снизить затраты и сократить сроки проведения работ", - добавил Никитин.
По его словам, регион готов к выполнению задач, поставленных президентом в ходе заседания Госсовета, - внедрению контрактов жизненного цикла и реализации проектов на основе государственно-частного партнерства. "Мы уже составили перечень проектов, которые было бы перспективно реализовать в формате государственно-частного партнерства (ГЧП), в ближайшее время планируем его представить и начать поиск потенциальных инвесторов", - сказал губернатор.
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Нижегородская областьГлеб НикитинВладимир ПутинНижегородская областьОбщество
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