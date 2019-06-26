Около 750 километров дорог отремонтируют в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Около 750 километров автодорог планируется отремонтировать в Нижегородской области в 2019 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", заявил глава региона Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области приял участие в заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения, которое в среду в Москве провел президент России Владимир Путин.

"Тема состояния автомобильных дорог и безопасности дорожного движения - одна из ключевых для каждого региона. Протяженность сети автомобильных дорог Нижегородской области более 32,5 тысячи километров. Поддержание их в надлежащем состоянии - огромная работа, требующая постоянного внимания всех уровней власти. В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" уже в 2019 году мы рассчитываем отремонтировать 745 километров автодорог", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

Как отметил глава региона, финансирование проекта в 2019 году составит 7,1 миллиарда рублей, из них средства федерального бюджета – 3,2 миллиарда рублей и средства консолидированного бюджета региона - 3,9 миллиарда рублей.

"Нижегородская область внесла свои предложения в доклад рабочей группы Госсовета. В частности, это касается регламентации взаимодействия государственного заказчика и владельца инженерных коммуникаций при строительстве и ремонте дорог. Мы предложили рассмотреть возможность разработки упрощенной схемы получения согласований и технических условий. Это позволит снизить затраты и сократить сроки проведения работ", - добавил Никитин.