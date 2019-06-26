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РИА Новости

Раненных при нападении в Грозном полицейских поощрили за мужество

Вчера, 18:27
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ГРОЗНЫЙ, 26 июн – РИА Новости. Глава МВД Чечни Руслан Алханов вручил нагрудные знаки и материальную помощь за проявленные мужество и профессионализм двум полицейским, раненным при нападении на них в Грозном, сообщает пресс-служба МВД по республике.
В воскресенье на улице Асланбека Шарипова житель Грозного напал с ножом на сотрудника ГИБДД после того, как он остановил иномарку Hyundai и попросил предъявить документы. Свидетелем инцидента оказался росгвардеец, возвращавшийся после службы, который помог полицейскому. Оба правоохранителя получили ранения, нападавшего ликвидировали. СК уточнил, что военнослужащий Росгвардии получил два огнестрельных ранения.
"Министр передал материальную помощь от регионального фонда имени Героя России А.А. Кадырова и вручил нагрудные знаки "За отличие в борьбе против терроризма" инспектору ДПС УГИБДД МВД по ЧР капитану полиции Раилю Сафиуллаеву и полицейскому УВО ВНГ России по ЧР старшему сержанту полиции Зелимхану Джабраилову", - говорится в сообщении ведомства.
Министр поблагодарил их за мужество и верность служебному долгу, отметив, что благодаря их "слаженным оперативным действиям нам удалось избежать жертв среди населения и уничтожить преступника".
Раненые проходят лечение в Медико-санитарной части МВД по Чечне. Ее начальник Рамзан Альдебиров рассказал министру, что врачи оказывают всю необходимую помощь для скорейшего выздоровления пострадавших.
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РосгвардияРуслан АлхановГИБДД МВД РФСледственный комитет РФГрозныйЧечняПроисшествия
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