Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T20:00Z
https://ria.ru/20190626/1555945885.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155594/47/1555944790_0:118:1940:1209_1036x0_80_0_0_539e854d118dda61d2fea6222a9c151b.jpg
РИА Новости

Инженеры из Гарварда создали первую настоящую "киберпчелу"

Вчера, 20:00
3777
© Фото : Noah T. Jafferis, E. Farrell Helbling, Harvard Microrobotics LaboratoryРобот-пчела, созданный инженерами из Гарварда
Робот-пчела, созданный инженерами из Гарварда
© Фото : Noah T. Jafferis, E. Farrell Helbling, Harvard Microrobotics Laboratory
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Гарвардские ученые создали первого миниатюрного робота, который может летать неограниченно долго и при этом обладает рекордно малыми размерами. Описание этой "киберпчелы" и ее возможные применения были представлены в журнале Nature.

"Этот робот – плод десятилетней кропотливой работы. Почти все попытки научить машину летать без притока энергии извне превращаются в бесконечный конфликт между массой аппарата и вырабатываемой им подъемной силой, что особенно характерно для самых миниатюрных установок. Даже самая небольшая батарейка весит больше, чем вся наша пчела", — отмечает Роберт Вуд (Robert Wood), профессор из Гарварда.

За последние годы ученые и инженеры создали десятки роботов, способных бегать столь же быстро, как гепард, летать не хуже летучих мышей и птиц и совершать многие другие действия, недоступные для человека. Подобные машины, как надеются ученые, значительно расширят возможности человечества в уже ближайшем будущем.
Долгое время конструкторы роботов мечтали о создании миниатюрных машин, способных летать так же, как это делают птицы-колибри, а также бабочки, стрекозы, пчелы и других летающие насекомые. Эту задачу им не удавалось долгое время решить из-за того, что полет требует несоизмеримо больше ресурсов и усилий при малой массе тела животного или его кибернетической "копии", чем при более крупных размерах.
Робот-пчела, созданный в Гарварде
20 мая 2016, 11:44
Ученые из Гарварда создали робота-"летучую мышь"Гарвардские кибернетики создали необычного летающего микроробота RoboBees, который умеет, подобно летучим мышам, пчелам или бабочкам, приземляться на любые поверхности и "отдыхать" на них.
К примеру, три года назад Вуд и его коллеги представили публике первого миниатюрного робота, RoboBee, который мог пролетать небольшие расстояния, но затем ему приходилось прикрепляться к стене, подобно летучей мыши, для накопления энергии на следующий перелет.
Столкнувшись с этой проблемой, ученые потратили несколько лет на то, чтобы радикально изменить архитектуру крыльев своей машины и ее общее устройство. Это позволило инженерам заметно облегчить "киберпчелу" и одновременно повысить подъемную силу, которую она вырабатывала, махая крыльями.
В отличие от первой версии RoboBee, новое детище Вуда и его коллег обладает не двумя, а четырьмя композитными крыльями, чей вес составляет всего 90 миллиграмм вместе с трансмиссией и пьезоэлектрическими "мускулами".
Они потребляют всего 120 милливатт электричества, которое вырабатывает миниатюрная солнечная батарея массой в 60 миллиграмм, прикрепленная к длинному "хоботку" робо-пчелы. Общая масса робота составляет всего 259 миллиграмм, что примерно в два раза больше, чем у рабочей особи из реального улья.
По текущим оценкам Вуда и его коллег, несмотря на разницу в массе и размерах, их детище летает примерно так же эффективно, как и настоящие пчелы, что открывает дорогу для создания миниатюрных робо-насекомых.
С другой стороны, не стоит ожидать, что они появятся на улицах в самое ближайшее время. Пока кибер-пчела работает только при освещении концентрированным солнечным светом и ученые еще не встроили в нее системы связи и управления. Обе эти задачи гарвардские инженеры планируют решить в самое ближайшее время.
Наноробот в запакованном состоянии
12 февраля 2018, 19:00
Ученые из Китая создали нанороботов, уничтожающих раковые клетки
3075213
Обсудить 0
компьютерные технологиироботыфизикаОткрытия - РИА НаукаГарвардский университетСШАТехнологииРИА Наука
Рекомендуем
Генераторы запутанного излучения, связывающие квантовые компьютеры, в представлении художника
Австрийские физики создали первый квантовый "громкоговоритель"
РИА
Новости
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Рогозин высмеял условия возвращения России в ПАСЕ
Российский самолет Ил-62М в аэропорту Международном аэропорту Майкетии имени Симона Боливара
Российские военные специалисты покинули Венесуэлу
Здание Совета Европы в Страсбурге
Украинская делегация покинула ПАСЕ
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и Юнус-Бек Евкуров во время встречи. 26 июня 2019
Путин сменил главу Ингушетии
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту
В Крыму напомнили, что Россия и Украина хотели строить Крымский мост вместе
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина
Назван доход чиновницы, посоветовавшей рожать вместо учебы
Израиль заявил о необъяснимых сбоях GPS в своем воздушном пространстве
Депутат Госдумы РФ Мария Кожевникова на церемонии закрытия 37-го Московского Международного Кинофестиваля в Москве.
Кожевникова оценила слова владимирской чиновницы о рождении детей
Грузинский лари обновил исторический минимум
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
НАТО решила не размещать новые ядерные ракеты в Европе
Мэр Филадельфии заявил о прекращении работы крупнейшего НПЗ на востоке США
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД направил ноты трибуналу ООН и Украине по инциденту в Керченском проливе
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Делегации семи государств покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:27Пилоты Ан-24 пытались увести самолет от домов, рассказал пассажир
11:26Аварийно севший в Нижнеангарске Ан-24 использовался 42 года
11:24В Москве и области до субботы объявили "желтый" уровень погодной опасности
11:22В "Деловой России" объяснили, почему бизнес часто принимают за ОПГ
11:21В больницах Калининграда провели проверку после смерти 15-летней девочки
11:21Центр по киберугрозам рассказал, откуда ведется большинство атак на Россию
11:16В Москве началось прощание с Аллой Покровской
11:15В МЧС предупредили о резком похолодании в Крыму
11:14Депутат прокомментировал предложение о переименовании Санкт-Петербурга
11:11Метеорологи сообщили о новых температурных рекордах в Германии и Австрии
11:09Кусто предложил помощь в выпуске первой партии косаток из "китовой тюрьмы"
11:09В Польше возобновились поиски украденной нацистами Янтарной комнаты
11:07В России создали кассетные мины с элементами искусственного интеллекта
11:06В Германии задержали боснийца по делу о терактах в Париже
11:02Аэропорт Нижнеангарска, где аварийно сел Ан-24, работает в штатном режиме
11:01Меркель почувствовала недомогание в ходе официального мероприятия
10:59Стратегия США в Латинской Америке дает сбой, заявил боливийский чиновник
10:56Теодор Курентзис рассказал, почему ушел из Пермского театра
10:52В Саратове умер худрук театра, упавший в оркестровую яму
10:51Потерпевший крушение Ан-24 в Бурятии садился при ясной погоде
Лента новостейМолния