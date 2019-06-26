Поисковики-волонтеры спасли застрявшую в болоте под Тверью женщину 86 лет

ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. Волонтеры в Тверской области спасли жизнь 86-летней женщине, которая отправилась в лес и не смогла самостоятельно выбраться из болота, сообщает на своей Волонтеры в Тверской области спасли жизнь 86-летней женщине, которая отправилась в лес и не смогла самостоятельно выбраться из болота, сообщает на своей странице в соцсети волонтерский поисково-спасательный отряд "Сова".

По данным отряда, пожилая женщина, которая страдает провалами в памяти, пропала в Калязинском районе вечером 23 июня. Поиски ее начались на следующий день. По данным поискового отряда, женщину обнаружили при просмотре камер видеонаблюдения в 8 километрах от родной деревни.

"На нашем пути ров, наполненный водой, со временем превратившийся в болото, а в этом болоте по пояс в воде, держась за ветку, стоит наша потерявшаяся бабушка. Болотная жижа затянула её, и выбраться самостоятельно она бы не смогла, в воде она стоит уже очень долго, она очень замёрзла, но главное жива, мы успели", - говорится в сообщении.

Как информирует поисковый отряд, женщину вытащили из воды, уложили на носилки, вынесли из леса и передали скорой помощи.

Около 22.00 мск на форуме поисковиков в Твери в теме, посвященной поиску пожилой женщине, появилось сообщение: "Найдена, жива".