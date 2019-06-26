Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T18:20Z
https://ria.ru/20190626/1555945820.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152140/63/1521406398_0:74:1280:794_1036x0_80_0_0_4fce7f8f5a838e4b7d1466dfb31984c8.jpg
РИА Новости

Следователь, отпустившая будущего убийцу женщины в Псебае, пойдет под суд

Вчера, 18:20
13835
© РИА Новости / Светлана БерилоПодъезд по дороге к Псебаю
Подъезд по дороге к Псебаю
© РИА Новости / Светлана Берило
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Следователь следственного отдела ОМВД по Мостовскому району пойдет под суд после того, как она отказала в возбуждении уголовного дела о грабеже в отношении подростка, который вскоре стал подозреваемым в убийстве многодетной матери в Псебае, сообщается на сайте СК РФ по Краснодарскому краю.
В апреле 2018 года следователь проводила проверку по сообщению об открытом хищении куртки двумя несовершеннолетними у сверстника в поселке Псебай. Сообщалось, что она не передала дело по подследственности в СК, а провела проверку сама. По версии СК, она уговорила несовершеннолетнего потерпевшего отказаться от претензий в адрес двух обидчиков, а 7 мая вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, указав в нем о непричастности одного из подростков к грабежу, а действия второго квалифицировав как не содержащие признаков преступления в силу малозначительности. Потом это решение было отменено, и в отношении двух подростков возбудили уголовное дело о грабеже.
В СК отмечают, что несвоевременное привлечение несовершеннолетних к уголовной ответственности и неприменение к ним профилактических и процессуальных мер привели к совершению 13 мая прошлого года в Псебае жестокого убийства женщины, соучастником которого явился один из несовершеннолетних.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Поселок Псебай. Архивное фото
28 мая 2018, 23:39
Резонансное убийство в Псебае: ответственность на каждом
По данным ГУМВД по Краснодарскому краю, в настоящее время следователь отстранена от исполнения служебных обязанностей.
Ранее пресс-служба СК сообщала, что подросткам предъявлено обвинение по пяти статьям. Одному - в изнасиловании, совершении насильственных действий сексуального характера в отношении женщины, причинении тяжкого вреда ее здоровью и ее убийстве, а также в открытом хищении имущества у несовершеннолетнего. Второму также предъявлено обвинение в изнасиловании, совершении насильственных действий сексуального характера в отношении потерпевшей, причинения тяжкого вреда ее здоровью и ее убийстве, а также в краже.
Убийство многодетной матери в поселке Псебай Мостовского района Краснодарского края получило большой общественный резонанс. Местные жители организовали сход, на котором призвали к ответу должностных лиц, после чего глава поселка подал в отставку, а МВД и СК России взяли ход расследования под свой контроль.
Убийство произошло вечером 13 мая 2018 года. Подросток предложил 40-летней знакомой проводить ее до дома из кафе. По версии обвиняемого, между ними произошел конфликт, после которого он задушил женщину, а тело спрятал. Позже сообщалось, что СУСК по Краснодарскому краю предъявил 16-летнему подростку и его 20-летнему приятелю обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера.
Следственные действия в поселке Псебай Краснодарского края
22 мая 2018, 14:15
На Кубани ушел в отставку глава поселка, где убили многодетную мать
8310692
Обсудить 0
Следственный комитет РФКраснодарский крайПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудника ГИБДД Чувашии задержали за приказ отпустить пьяного водителя
РИА
Новости
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24
Ученики во время единого государственного экзамена по литературе в средней общеобразовательной школе
Рособрнадзор сравнил баллы ЕГЭ за последние несколько лет
Хирурги проводят операцию
В Тюмени мужчине удалили опухоль в 15 килограммов, про которую он не знал
Лента
новостей
Группа Дятлова. 1 февраля 1959
Поисковики выдвинули свою версию гибели группы Дятлова
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина
Назван доход чиновницы, посоветовавшей рожать вместо учебы
Сочи
Названы самые дешевые туры на море с вылетом в середине июля
Пассажир разбившегося Ан-24 снял на видео момент крушения
Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Самарский губернатор прокомментировал назначение врио главы Ингушетии
Фильм "Чернобыль" "невероятно оскорбителен" для ликвидаторов, заявили в РПЦ
Участник митинга у Верховной Рады Украины
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
В Сочи в Красной поляне ввели режим ЧС для ликвидации последствий селя
Мэйси Уильямс в сериале Игра престолов
Звезда "Игры престолов" Мэйси Уильямс сыграет в комедийном сериале
Депутат Госдумы РФ Мария Кожевникова на церемонии закрытия 37-го Московского Международного Кинофестиваля в Москве.
Кожевникова оценила слова владимирской чиновницы о рождении детей
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Энгельсе
В Саратовской области потушили крупный пожар на рынке
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:31Мифы о русских хакерах придумали в США, заявили в Центре по киберугрозам
11:31Палеонтологи нашли в Крыму останки гигантской доисторической птицы
11:30Лариджани: если США вновь нарушат границу, реакция будет более жесткой
11:30В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
11:28Северокорейский МИД напомнил США, что время на шаги для диалога истекает
11:27Пилоты Ан-24 пытались увести самолет от домов, рассказал пассажир
11:26Аварийно севший в Нижнеангарске Ан-24 использовался 42 года
11:24В Москве и области до субботы объявили "желтый" уровень погодной опасности
11:22В "Деловой России" объяснили, почему бизнес часто принимают за ОПГ
11:21В больницах Калининграда провели проверку после смерти 15-летней девочки
11:21В Центре по киберугрозам назвали основной источник атак на Россию
11:16В Москве началось прощание с Аллой Покровской
11:15В МЧС предупредили о резком похолодании в Крыму
11:14Депутат прокомментировал предложение о переименовании Санкт-Петербурга
11:11Метеорологи сообщили о новых температурных рекордах в Германии и Австрии
11:09Кусто предложил помощь в выпуске первой партии косаток из "китовой тюрьмы"
11:09В Польше возобновились поиски украденной нацистами Янтарной комнаты
11:07В России создали кассетные мины с элементами искусственного интеллекта
11:06В Германии задержали боснийца по делу о терактах в Париже
11:02Аэропорт Нижнеангарска, где аварийно сел Ан-24, работает в штатном режиме
Лента новостейМолния