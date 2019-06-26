Следователь, отпустившая будущего убийцу женщины в Псебае, пойдет под суд

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Следователь следственного отдела ОМВД по Мостовскому району пойдет под суд после того, как она отказала в возбуждении уголовного дела о грабеже в отношении подростка, который вскоре стал подозреваемым в убийстве многодетной матери в Псебае, сообщается на сайте СК РФ по Краснодарскому краю.

В апреле 2018 года следователь проводила проверку по сообщению об открытом хищении куртки двумя несовершеннолетними у сверстника в поселке Псебай. Сообщалось, что она не передала дело по подследственности в СК, а провела проверку сама. По версии СК, она уговорила несовершеннолетнего потерпевшего отказаться от претензий в адрес двух обидчиков, а 7 мая вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, указав в нем о непричастности одного из подростков к грабежу, а действия второго квалифицировав как не содержащие признаков преступления в силу малозначительности. Потом это решение было отменено, и в отношении двух подростков возбудили уголовное дело о грабеже.

В СК отмечают, что несвоевременное привлечение несовершеннолетних к уголовной ответственности и неприменение к ним профилактических и процессуальных мер привели к совершению 13 мая прошлого года в Псебае жестокого убийства женщины, соучастником которого явился один из несовершеннолетних.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По данным ГУМВД по Краснодарскому краю, в настоящее время следователь отстранена от исполнения служебных обязанностей.

Ранее пресс-служба СК сообщала, что подросткам предъявлено обвинение по пяти статьям. Одному - в изнасиловании, совершении насильственных действий сексуального характера в отношении женщины, причинении тяжкого вреда ее здоровью и ее убийстве, а также в открытом хищении имущества у несовершеннолетнего. Второму также предъявлено обвинение в изнасиловании, совершении насильственных действий сексуального характера в отношении потерпевшей, причинения тяжкого вреда ее здоровью и ее убийстве, а также в краже.

Убийство многодетной матери в поселке Псебай Мостовского района Краснодарского края получило большой общественный резонанс. Местные жители организовали сход, на котором призвали к ответу должностных лиц, после чего глава поселка подал в отставку, а МВД и СК России взяли ход расследования под свой контроль.