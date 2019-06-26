Эксперт рассказал о природе землетрясений на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 июн — РИА Новости. По какой причине именно восточные районы Камчатского края и Командорские острова чаще других страдают от сильных землетрясений, каковы могут быть их последствия, есть ли вероятность цунами и в целом о сейсмических процессах на полуострове рассказал РИА Новости директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров.

Сразу два сильных землетрясения магнитудой выше 6.0 и сотни афтершоков произошли на Камчатке за последние стуки, сильнее всего их почувствовали жители посёлка Усть-Камчатск, расположенного на восточном побережье региона. В домах раскачивались люстры, падала посуда, люди в экстренном порядке покидали свои дома.

Отголоски 2017 года

Одно из самых мощных за последние десятилетия землетрясений на Камчатке произошло в июле 2017 года в районе Командорских островов. Его магнитуда составила 7.8. Событие оказалось уникальным, поскольку имело небывало протяженный очаг для землетрясения с такой магнитудой, а кроме того, оно произошло не совсем там, где ученые ожидали. Считалось, что подобные землетрясения в этом районе должны быть связаны непосредственно с основной межплитовой границей, которая проходит по Алеутскому глубоководному желобу. Июльское землетрясение произошло по тыловому разлому (разлом Беринга), который находится в глубине Северо-Американской тектонической плиты.

"Мы стали свидетелями редчайшего события, которое, кстати, привлекло внимание исследователей всего мира", - говорит Чебров. По мнению эксперта, два последних землетрясения на Камчатке стали продолжением начавшихся в 2017 году процессов.

"В 2017 году основная подвижка захватила очень протяженную часть разлома Беринга, это вызвало изменение напряженно-деформированного состояние всего региона, и теперь геологическая среда здесь перестраивается, подстраивается под новые условия. Похоже, наиболее интересные события, которые мы наблюдаем, связаны с тем, что в процесс оказался вовлечен Командорский блок. В декабре 2018 года произошло сильное землетрясение южнее Командорских островов. Те события, которые мы сейчас обсуждаем, произошли прямо на западной границе Командорского блока", - отметил собеседник агентства.

Район, где находился очаг последнего сейсмического события, учёные называют очень сложным, здесь сосредоточено множество разломов и блоков земной коры. Это своеобразный "узел", распутать который непросто даже специалистам.

Сейсмические процессы, которые идут в этом районе сильнее всего, ощущаются на Командорских островах и в районе Усть-Камчатска. Именно здесь два произошедших землетрясения ощущались сильнее всего — до 5 баллов.

Чем ближе, тем опаснее

К основным параметрам землетрясений относятся координаты эпицентра и глубина залегания очага, таким образом можно рассчитать расстояние до ближайшего населённого пункта. "Глубина очага имеет очень большое значение", - говорит Чебров. Ведь чем ближе очаг к поверхности земли, тем сейсмическое событие может быть более опасным для расположенных рядом посёлков или городов.

"Чем глубже землетрясение, тем более долгий путь "пробегут" сейсмические волны до вас и, соответственно, затухнут. То есть, например, событие с глубиной 50-60 километров считается неглубоком, и оно может быть вполне ощущаемым в расположенных даже в 100 километрах населённых пунктах", - сказал Чебров.

Он также отметил, что наиболее опасными являются землетрясения, которые выходят на поверхность.

"Бывают такие случаи, когда очаги находятся в самых поверхностных слоях, и на поверхности земли можно наблюдать появления разломов, возникают уступы, трещины, и мы можем своими глазами увидеть, какие подвижки происходят в очаге во время землетрясения. Что касается двух последних сильных землетрясений, которые только что произошли на Камчатке, на поверхности, на морском дне ничего не проявилось, очаг был слишком глубоко для этого. Это немножко ослабило воздействия этих сейсмических событий", - говорит эксперт.

Риск цунами

По словам учёного, наука не разделяет землетрясения по их месту расположения — на суше или в море. Они, скорее, делятся по типам подвижки, по механизмам. Но морские землетрясения несут в себе главную опасность — вероятность возникновения цунами. Камчатка, в частности, один из тех регионов, где такое развитие событий возможно.

"Цунами на Камчатке возможны гигантские, и не меньше, чем в Японии в марте 2011 года. Такая вероятность существует всегда. Цунами возникают гораздо реже, чем землетрясения, но зато сильнейшие цунами приносят жертв и убытков гораздо больше, чем землетрясения. Именно так и получилось в Японии в 2011 году и на Суматре в 2004-м. Это постоянный риск и, конечно, Камчатка всё время ему подвергается. Последнее сильнейшее цунами на Камчатке было в 1952 году, тогда был полностью уничтожен Северо-Курильск, а всего в этом стихийном бедствии погибло 10-12 тысяч человек", - сказал специалист.

Прогнозы

Учёные не берутся со стопроцентной вероятностью прогнозировать сильные или разрушительные землетрясения. Природа сейсмического процесса очень сложна и до конца не понята.

В некоторых случаях сильные землетрясения могут рассматриваться как форшоки – предвестники более сильного землетрясения, которое может произойти в этом же месте. Но что касается последних ощутимых землетрясений, специалисты склонны считать, что в настоящее время события развиваются по типичному сценарию, когда за сильным событием следует серия более слабых, которые называются афтершоками. Это значит, что вероятность более сильных событий непосредственно в этой области не слишком велика.