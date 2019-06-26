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РИА Новости

Эксперты: комплексный подход поможет решить проблему автодорог

Вчера, 18:17
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© РИА Новости / Виталий ТимкивСтроительство автомобильных дорог
Строительство автомобильных дорог
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Комплексность подхода и снижение юридических проволочек при строительстве дорог стали важнейшими темами сегодня на заседании Госсовета под председательством президента РФ Владимира Путина.
"Впервые на развитие дорог посмотрели комплексно: одновременно рассматривалось качество дорог, взаимодействие заказчиков и подрядчиков, чтобы эти дороги служили долго", – прокомментировал политолог Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов.
По его мнению, наиболее значимое решение касалось юридической обвязки для строителей дорог.
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"Если мы хотим иметь качественные дороги, то мы должны строить качественно. Этот подход, анализ практики строительства дорог – кто строит, как строит, какая квалификация", – отметил Баширов.
Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян также отметил значимость юридической стороны вопроса в этой сфере.
"Важная тема – устранение административных барьеров и ускорение и упрощение качества надзора за дорожным строительством", – подчеркнул он.
Это избавит отрасль от лишних факторов, которые по административным или бюрократическим причинам задерживают строительство дорог.
Кроме того, Петр Кирьян отметил необходимость создания единой системы, включающей в себя информацию по всем трассам.
"Это нужно сделать, чтобы понять, где какая транспортная нагрузка, где существует потребность в дорогах, где какие проблемы. Если дорога будет плохая, то, очевидно, будет и низкая скорость движения. И она будет фиксироваться в виде заторов, определенных правонарушений, с помощью средств ГЛОНАСС на грузовиках", – сказал он.
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