Эксперты: комплексный подход поможет решить проблему автодорог

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Комплексность подхода и снижение юридических проволочек при строительстве дорог стали важнейшими темами сегодня на заседании Госсовета под председательством президента РФ Владимира Путина.

"Впервые на развитие дорог посмотрели комплексно: одновременно рассматривалось качество дорог, взаимодействие заказчиков и подрядчиков, чтобы эти дороги служили долго", – прокомментировал политолог Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов.

По его мнению, наиболее значимое решение касалось юридической обвязки для строителей дорог.

"Если мы хотим иметь качественные дороги, то мы должны строить качественно. Этот подход, анализ практики строительства дорог – кто строит, как строит, какая квалификация", – отметил Баширов.

Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян также отметил значимость юридической стороны вопроса в этой сфере.

"Важная тема – устранение административных барьеров и ускорение и упрощение качества надзора за дорожным строительством", – подчеркнул он.

Это избавит отрасль от лишних факторов, которые по административным или бюрократическим причинам задерживают строительство дорог.

Кроме того, Петр Кирьян отметил необходимость создания единой системы, включающей в себя информацию по всем трассам.