Объем введенного в эксплуатацию жилья на Кубани увеличился почти на 25%

КРАСНОДАР, 26 июн - РИА Новости. Объем введенного в эксплуатацию жилья в Краснодарском крае увеличился почти на 25%, с января по май текущего года введено более 780 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба администрации региона.

"На Кубани почти на 25% увеличился объем введенного в эксплуатацию жилья. По данным Краснодарстата, с января по май этого года введено более 780 тысяч квадратных метров жилья или 16,4 тысячи квартир", - говорится в сообщении.

Как отметил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко, слова которого приводятся в релизе, ситуация с долгостроями улучшается. В среду депутаты региона приняли поправки в бюджет края на ближайшие три года, на достройку инвестиционно не привлекательных объектов из краевого бюджета будет выделено 1,5 миллиарда рублей.

"Всего до конца этого года планируем завершить от 10 до 20 долгостроев. Прямо сейчас на финишной прямой – ЖК "Каскад". Еще на два десятка проблемных объектов зашли инвесторы. Что-то будем достраивать силами госкомпании – деньги на это выделены", – отметил Алексеенко. Ранее о создании госкомпании, которая будет достраивать самые проблемные дома, говорил губернатор региона Вениамин Кондратьев. В начале июня он провел совещание по вопросам защиты прав обманутых дольщиков. По его словам, создание госкомпании станет дополнительной мерой поддержки обманутых дольщиков.