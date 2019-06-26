"Аэрофлот" с июля повысит топливный сбор на ряде рейсов

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с июля повышает топливный сбор на ряде рейсов, следует из информации на сайте перевозчика.

"Аэрофлот" в марте 2019 года уже повышал топливный сбор на ряде рейсов. В 2018 году перевозчик также дважды повышал топливный сбор.

"Размер топливного сбора приведен в соответствие с затратами на топливо из расчета на одного пассажира в зависимости от класса обслуживания. Кресла в классе "Комфорт" занимают больше места (по весу и расстоянию между рядами) в салоне самолета, чем в классе "Эконом", - сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.