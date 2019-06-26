МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Германия уклоняется от увеличения расходов на оборону, при этом продолжает платить миллиарды долларов России, которая, по его словам, является "потенциальным противником" НАТО.

"Германия платит России миллиарды долларов за энергоресурсы. Итак, они платят России миллиарды долларов, и при этом мы должны защищать Германию, Германия уклоняется от выплат", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business

Трамп подчеркнул, что "называет Россию не противником, а потенциальным противником". "Германия платит потенциальному противнику, от которого мы должны ее защищать", - сказал Трамп.

Ранее страны альянса обязались повысить расходы на оборону до 2% ВВП. Львиную долю бюджета НАТО составляют расходы США, и Трамп неоднократно критиковал союзников за это. Особо президент США отмечал недостаточный вклад Германии. По его словам, расходы Германии на оборону составляют "только" один процент от ВВП, и она "должна платить гораздо больше".