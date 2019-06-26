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РИА Новости

Трамп заявил, что Германия уклоняется от увеличения расходов на оборону

Вчера, 18:21
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© РИА Новости / Владимир Астапкович Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Германия уклоняется от увеличения расходов на оборону, при этом продолжает платить миллиарды долларов России, которая, по его словам, является "потенциальным противником" НАТО.
"Германия платит России миллиарды долларов за энергоресурсы. Итак, они платят России миллиарды долларов, и при этом мы должны защищать Германию, Германия уклоняется от выплат", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business.
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Германия повысит расходы на оборону
Трамп подчеркнул, что "называет Россию не противником, а потенциальным противником". "Германия платит потенциальному противнику, от которого мы должны ее защищать", - сказал Трамп.
Ранее страны альянса обязались повысить расходы на оборону до 2% ВВП. Львиную долю бюджета НАТО составляют расходы США, и Трамп неоднократно критиковал союзников за это. Особо президент США отмечал недостаточный вклад Германии. По его словам, расходы Германии на оборону составляют "только" один процент от ВВП, и она "должна платить гораздо больше".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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Дональд ТрампНАТОГерманияСШАВ мире
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