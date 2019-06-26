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РИА Новости

ЕС намерен работать над сохранением СВПД, пока Иран выполняет обязательства

Вчера, 18:08
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ООН, 26 июн – РИА Новости. Евросоюз совместно с партнерами продолжит работу над сохранением СВПД, пока Иран выполняет свои обязательства, заявил постпред ЕС при ООН Жоао Вале де Алмейда в ходе заседания Совбеза ООН.
"Евросоюз вместе с другими партнерами, международным сообществом продолжит работать беспрестанно, чтобы сохранить СВПД, пока Иран выполняет свои обязательства", - сказал Алмейда.
Президент Ирана Хасан Роухани
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Роухани пообещал дать решительный ответ на нарушение США границ страны
В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить проблемы, в том числе обеспечить экономические интересы Тегерана, предусмотренные соглашением. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие проблемы.
Европейские участники СВПД, РФ и КНР неоднократно заявляли, что выступают за сохранение сделки.
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