Воробьев: в Подмосковье смертность в ДТП снизили на 43% за 5 лет

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Комплексное обустройство дорог позволило существенно сократить в Подмосковье смертность в результате ДТП, заявил губернатор области Андрей Воробьев по итогам состоявшегося в среду в Кремле под председательством президента России заседания Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог в РФ.

"За последние 5 лет мы практически на 43% снизили смертность в результате ДТП, в этом году идем темпом - минус 10% по сравнению с 2018 годом. Важнейшая задача – исключить опасные участки дороги, разделить полосы, сделать освещение, надземные и подземные переходы - все, о чем говорил сегодня президент. По президентской программе развития Московского транспортного узла мы делаем переезды, расширяем дороги. Я очень надеюсь, что это замечают наши жители", – привели слова Воробьева в его пресс-службе.

С целью достижения результатов, предусмотренных нацпроектом "Безопасные и качественные автодороги", в Подмосковье в 2019 году отремонтируют 466 дорог регионального значения, построят 57 километров новых дорог, 7 мостов и путепроводов, реконструируют 16,6 километра дорог и мостов.

В числе наиболее значимых проектов - ввод транспортной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорске, строительство Западного объезда Сергиева Посада. До конца 2019 года будет завершен 1-й этап интеллектуальной транспортной системы на Волоколамском шоссе.