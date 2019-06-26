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РИА Новости
Новости Подмосковья

Воробьев: в Подмосковье смертность в ДТП снизили на 43% за 5 лет

Вчера, 18:03
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Комплексное обустройство дорог позволило существенно сократить в Подмосковье смертность в результате ДТП, заявил губернатор области Андрей Воробьев по итогам состоявшегося в среду в Кремле под председательством президента России заседания Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог в РФ.
"За последние 5 лет мы практически на 43% снизили смертность в результате ДТП, в этом году идем темпом - минус 10% по сравнению с 2018 годом. Важнейшая задача – исключить опасные участки дороги, разделить полосы, сделать освещение, надземные и подземные переходы - все, о чем говорил сегодня президент. По президентской программе развития Московского транспортного узла мы делаем переезды, расширяем дороги. Я очень надеюсь, что это замечают наши жители", – привели слова Воробьева в его пресс-службе.
С целью достижения результатов, предусмотренных нацпроектом "Безопасные и качественные автодороги", в Подмосковье в 2019 году отремонтируют 466 дорог регионального значения, построят 57 километров новых дорог, 7 мостов и путепроводов, реконструируют 16,6 километра дорог и мостов.
В числе наиболее значимых проектов - ввод транспортной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорске, строительство Западного объезда Сергиева Посада. До конца 2019 года будет завершен 1-й этап интеллектуальной транспортной системы на Волоколамском шоссе.
Дорожная сеть Подмосковья - одна из самых больших в России, ее протяженность – более 41 тысячи километров. За пять лет в Подмосковье построены 34 региональные дороги, 19 мостов, 16 путепроводов, 7 развязок, отремонтировано порядка 13,5 тысячи километров дорожного полотна, отмечается в сообщении.
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область
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