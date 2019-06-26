МВД проверит сотрудников базы в Иваново, подозреваемых в мошенничестве

ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. МВД начало служебную проверку в отношении начальника Ивановской базы хранения ресурсов и его подчиненной, которых СК подозревает в мошенничестве, сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.

СК ранее объявил о возбуждении дела о мошенничестве в отношении начальника базы хранения ресурсов МВД России в Иваново и его подчиненной. По версии следствия, женщина оформила часть передаваемого коммерческой организации лома черного металла вне рамок заключенного государственного контракта. Вырученные 470 тысяч рублей, по данным СК, она передала начальнику базы, который "распорядился ими по своему усмотрению".

"Руководством ДТ (департамент по материально-техническому и медицинскому обеспечению) МВД России назначена служебная проверка в отношении начальника Ивановской базы хранения ресурсов (филиала) ФКУ "Центральное окружное управление материально-технического снабжения министерства внутренних дел Российской Федерации" и начальника одного из структурных подразделений базы", - сказала Волк.

По ее словам, если вина сотрудников по итогам служебной проверки подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а их непосредственные руководители - привлечены к дисциплинарной ответственности.