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РИА Новости

Причин для роста цен на "молочку" с 1 июля нет, заявил Россельхознадзор

Вчера, 18:02
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСупермаркет
Супермаркет
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Система электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" полностью готова к включению в нее новых категорий молочных продуктов, причин для беспокойства относительно перебоев с поставками продукции или роста цен нет, говорится в сообщении Россельхознадзора.
Производители в РФ с 1 июля 2018 года должны оформлять ветеринарные сертификаты на животноводческую продукцию в электронном виде в системе "Меркурий". С 1 июля 2019 года станет обязательным оформление ветсертификатов на всю готовую животноводческую продукцию, кроме части молочных продуктов. Ветеринарные сертификаты на питьевое молоко, кисломолочную продукцию в потребительской упаковке и мороженое начнут оформляться с 1 ноября.
В Россельхознадзоре указали, что сопровождение электронными документами станет обязательным, в частности, для сгущенного молока и сливок, сливочного масла, сыров. "Федеральная государственная информационная система "Меркурий" полностью готова к оформлению электронных документов на молочную продукцию", - отметили в ведомстве.
Служба указывает, что на российский молочный сектор приходится значительная доля фальсификата: так, по данным Россельхознадзора, в 2018 году из общего объема исследованной молочной продукции 21,6% было фальсифицировано. В свою очередь, продолжается в сообщении, включение готовой молочной продукции в перечень товаров, подлежащих ветеринарной сертификации, может стать эффективным способом решения данной проблемы.
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"Относительно перебоев с поставками продукции и роста цен, о которых в течение нескольких лет заявляют некоторые крупные игроки молочного рынка, сообщаем, что оснований для беспокойства в этом отношении нет", - подчеркнули в Россельхознадзоре. Ведомство напоминает: 1 июля исполнится ровно год, как в России система электронной сертификации стала обязательной.
"В настоящее время в ФГИС "Меркурий" работают производители мясной и рыбной продукции, товары которых также состоят из различных компонентов и проходят разные этапы переработки. И перебоев в торговле, как и повышения цен, именно из-за внедрения ЭВС, не произошло", - отмечает служба.
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РоссельхознадзорЭкономика
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