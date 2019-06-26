Каждый второй россиянин верит фейковым новостям, заявил глава ВЦИОМ

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 26 июн – РИА Новости. Каждый второй россиянин не может отличить достоверные новости от фейков, заявил в среду гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.
"Проблема фейковых новостей все более и более обостряется, каждый второй признается, что не может отличить достоверную информацию от ложной", - сказал Федоров на круглом столе в ходе форума "Армия-2019".
По его словам, если 42% признают, что им трудно отличить достоверные новости от недостоверных, "значит, проблема существует, и масштаб ее весьма велик".
По мнению значительной части россиян, недостоверная информация на вид почти не отличается от достоверной, а иногда выглядит даже более достоверной, констатировал социолог.
"В самой возрастной группе тех, кто признает сложность в различении правды и лжи, существенно больше (около 50%), чем в самой молодой (33%)… Я думаю, что это говорит о снижении различительной способности. И вот уязвимость, она здесь", - подчеркнул Федоров.
"А попадаемся мы на удочку или нет? - продолжил гендиректор ВЦИОМ. - 62% опрошенных говорят, что самого начала что-то заподозрили, но 31% говорит, что поверил. Каждый третий поверил".
По его словам, это данные репрезентативного общенационального опроса ВЦИОМ. "И здесь каждый процент в абсолютных цифрах означает миллионы человек", - добавил Федоров.
Форум "Армия-2019" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 25 по 30 июня. МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством мероприятия.