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РИА Новости

Сербский депутат выступил за возврат полномочий россйиской делегации в ПАСЕ

Вчера, 17:54
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Сербской радикальной партии (СРП) Александр Шешель
Заместитель председателя Сербской радикальной партии (СРП) Александр Шешель
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Сербской радикальной партии (СРП) Александр Шешель. Архивное фото
СТРАСБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Голосование за полномочия России в ПАСЕ - это голос за свободу и сотрудничество, заявил, выступая в ходе дискуссии, сербский депутат Александр Шешель.
"Сегодня очень важный день для Совета Европы. Мы представляем первую отмену санкций в отношении России одним из европейских институтов", - сказал он, открывая дискуссию по полномочиям делегации России в ПАСЕ.
По его словам, Совет Европы, "институт, занимающийся правами человека и демократии, не должен быть инструментом стран, которые хотят конфликта с Россией". Кроме того, "другие международные институты должны последовать примеру Совета Европы и прекратить участвовать в кампании против России", добавил Шешель.
"Россия - не агрессор, Россия - не враг Европы. Враги Европы - это те, кто отрицают европейские ценности из европейской хартии прав человека", - уверен он. По словам Шешеля, "приоритетом совета Европы должна стать борьба с возрождением фашизма".
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"Голосование за полномочия РФ - это голос за свободу, за демократию, за диалог и за сотрудничество. Голосование против - голосование против Европы", - добавил он.
Примечательно, что впервые выступление депутата не прерывалось криками и возмущениями. Также в ходе его выступления были слышны аплодисменты.
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