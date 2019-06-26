Сербский депутат выступил за возврат полномочий россйиской делегации в ПАСЕ

СТРАСБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Голосование за полномочия России в ПАСЕ - это голос за свободу и сотрудничество, заявил, выступая в ходе дискуссии, сербский депутат Александр Шешель.

"Сегодня очень важный день для Совета Европы. Мы представляем первую отмену санкций в отношении России одним из европейских институтов", - сказал он, открывая дискуссию по полномочиям делегации России в ПАСЕ.

По его словам, Совет Европы, "институт, занимающийся правами человека и демократии, не должен быть инструментом стран, которые хотят конфликта с Россией". Кроме того, "другие международные институты должны последовать примеру Совета Европы и прекратить участвовать в кампании против России", добавил Шешель.

"Россия - не агрессор, Россия - не враг Европы. Враги Европы - это те, кто отрицают европейские ценности из европейской хартии прав человека", - уверен он. По словам Шешеля, "приоритетом совета Европы должна стать борьба с возрождением фашизма".

"Голосование за полномочия РФ - это голос за свободу, за демократию, за диалог и за сотрудничество. Голосование против - голосование против Европы", - добавил он.