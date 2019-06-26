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РИА Новости

Глава Курчатовского института сравнил интернет с "цифровым ГУЛАГом"

Вчера, 17:53
1987
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПрезидент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук
Президент Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 26 июн – РИА Новости. Интернет - это своего рода "цифровой ГУЛАГ", в который люди приходят сами, добровольно ограничивая себя в творческом отношении к труду и жизни вообще, считает президент Курчатовского института, член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук.
"Что такое интернет? Это цифровой ГУЛАГ. Люди идут в эту "тюрьму" добровольно, без какого-либо принуждения, и такая вовлеченность в виртуальный мир наносит вред саморазвитию человека как творческой личности, способной создавать новые продукты и смыслы", - сказал Ковальчук в среду на конференции в рамках форума "Армия-2019".
По мнению ученого, сейчас "очень легко выбирать способных людей": "Достаточно поговорить с человеком пару минут, и если понятно, что он живет в виртуальном пространстве, то такой человек уже никому не интересен".
Интернет, считает Ковальчук, "провел своеобразный предварительный отбор".
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Между тем сейчас нужно радикально менять систему образования, "воспитывать творческих, думающих людей", потому что через десять лет "90% специальностей будут не нужны, начиная с инженеров".
"Через полтора - два десятка лет искусственный интеллект будет делать все, что создано в подлунном мире. Воспроизводить новое на базе известного знания он будет мгновенно… А то, чего нет, придумает только творческий ум ", - полагает профессор.
Поэтому, по его оценке, система образования должна иметь крен в сторону формирования творческой элиты. "Это главное дело", - констатировал Ковальчук.
Форум "Армия-2019" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 25 по 30 июня. МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством мероприятия.
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Форум "Армия-2019"Курчатовский институтМихаил КовальчукОбщество
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