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РИА Новости
Культура

Альбом Брэдли Купера и Леди Гаги стал самой продаваемой пластинкой в мире

Вчера, 17:55
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© Предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваляКадр из фильма "Звезда родилась"
Кадр из фильма Звезда родилась
© Предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваля
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Альбом с песнями из фильма "Звезда родилась" в исполнении Леди Гаги и Брэдли Купера продали тиражом в шесть миллионов копий по всему миру, он стал дважды платиновым, сообщает Variety.
Выпущенный в 2018 году альбом "A Star is Born" остается самым продаваемым музыкальным сборником 2019 года на сегодняшний день, а американская ассоциация звукозаписывающих компаний (RIAA) дополнительно объявила, что он стал дважды платиновым.
Альбом саундтреков "A Star is Born" занял первую строчку в хит-параде Billboard 200, а оскароносный хит Леди Гаги и Брэдли Купера "Shallow" достиг верха Billboard Hot 100 в марте 2019 года.
"A Star Is Born" стал третьим платиновый альбом у Леди Гаги. До этого такой статус получили сборники "The Fame" и "Born This Way".
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