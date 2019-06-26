Альбом Брэдли Купера и Леди Гаги стал самой продаваемой пластинкой в мире

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Альбом с песнями из фильма "Звезда родилась" в исполнении Леди Гаги и Брэдли Купера продали тиражом в шесть миллионов копий по всему миру, он стал дважды платиновым, Альбом с песнями из фильма "Звезда родилась" в исполнении Леди Гаги и Брэдли Купера продали тиражом в шесть миллионов копий по всему миру, он стал дважды платиновым, сообщает Variety.

Выпущенный в 2018 году альбом "A Star is Born" остается самым продаваемым музыкальным сборником 2019 года на сегодняшний день, а американская ассоциация звукозаписывающих компаний (RIAA) дополнительно объявила, что он стал дважды платиновым.

Альбом саундтреков "A Star is Born" занял первую строчку в хит-параде Billboard 200, а оскароносный хит Леди Гаги и Брэдли Купера "Shallow" достиг верха Billboard Hot 100 в марте 2019 года.