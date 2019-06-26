Вьетнам продолжит покупать российское оружие

"Это оружие очень современное, и нам нравится, и другим клиентам очень нравится, и это подтверждает способность военного комплекса России. В основном, вооружение и техника нашей армии - из Советского Союза и из России, и в будущем мы тоже будем покупать ваше вооружение для нашей армии, потому что это вооружение очень хорошее и оно помогло нам победить в нескольких войнах", - сказал Чыонг.