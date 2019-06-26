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РИА Новости

В Госдуме сравнили представителя Зеленского в Крыму с "тенью отца Гамлета"

Вчера, 17:49
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Должность постоянного представителя президента Украины в Крыму больше напоминает "тень отца Гамлета", заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил кандидата юридических наук Антона Кориневича своим постоянным представителем в Крыму, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. Офис постпредства находится в Херсоне на юге Украины, в граничащей с Крымом областью.
"Назначение нового постпреда - это продолжение политики по созданию иллюзии, будто Крым - украинский регион. Никого не смущает, что на полуострове украинского постпреда днем с огнем не сыскать... Это тень отца Гамлета. Но для поддержания статуса "украинского Крыма" постпред необходим", - сказал Бальбек.
По его словам, подобное назначение продиктовано стремлением показать мировой общественности упорную борьбу за возвращение полуострова под контроль Киева.
"А для Крыма главное, чтобы новый постпред не пакостил, а там - пусть что хочет делает и какие угодно доклады начальству отправляет", - сказал депутат.
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Руслан БальбекГосдума РФВладимир ЗеленскийКрымРоссияУкраинаВ мире
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