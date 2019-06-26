В Госдуме сравнили представителя Зеленского в Крыму с "тенью отца Гамлета"

"Назначение нового постпреда - это продолжение политики по созданию иллюзии, будто Крым - украинский регион. Никого не смущает, что на полуострове украинского постпреда днем с огнем не сыскать... Это тень отца Гамлета. Но для поддержания статуса "украинского Крыма" постпред необходим", - сказал Бальбек.