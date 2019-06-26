Верховный суд Украины отказал Александру Онищенко в регистрации на выборах

КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Верховный суд Украины признал правомерным отказ Центризбиркома в регистрации кандидатом в депутаты Александра Онищенко, сообщила в четверг пресс-служба суда.

Ранее ЦИК отказал Онищенко в регистрации кандидатом в депутаты Рады, поскольку он не проживает на Украине на протяжении пяти последних лет. Документы на регистрацию Онищенко в одномандатном округе в Киевской области подала Социалистическая партия Украины. Позже Шестой апелляционный административный суд Киева удовлетворил иск Онищенко к ЦИК об отмене постановления об отказе в регистрации кандидата в депутаты.

"Суд пришел к выводу, что доводы истца о нарушении ответчиком требований Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" при решении вопроса о регистрации кандидата в народные депутаты Александра Онищенко не были подтверждены, а потому суд констатировал отсутствие оснований для удовлетворения исковых требований", - сообщила пресс-служба суда.

В Верховном суде добавили, что лицо считается проживавшим на территории Украины, если его разовый выезд за границу по частным делам не превышал 90 дней, а в сумме за год - 180 дней.

"Оценивая причины отсутствия истца за пределами территории Украины, суд выяснил, что в письме ОО "Всеукраинская федерация конного спорта Украины" нет сведений о наименовании соревнований, места и даты их проведения, статуса истца в этих соревнованиях и основания, на котором истец принимал в них", - отметили в пресс-службе.