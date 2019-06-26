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РИА Новости

Верховный суд Украины отказал Александру Онищенко в регистрации на выборах

Вчера, 17:37
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КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Верховный суд Украины признал правомерным отказ Центризбиркома в регистрации кандидатом в депутаты Александра Онищенко, сообщила в четверг пресс-служба суда.
Ранее ЦИК отказал Онищенко в регистрации кандидатом в депутаты Рады, поскольку он не проживает на Украине на протяжении пяти последних лет. Документы на регистрацию Онищенко в одномандатном округе в Киевской области подала Социалистическая партия Украины. Позже Шестой апелляционный административный суд Киева удовлетворил иск Онищенко к ЦИК об отмене постановления об отказе в регистрации кандидата в депутаты.
"Суд пришел к выводу, что доводы истца о нарушении ответчиком требований Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" при решении вопроса о регистрации кандидата в народные депутаты Александра Онищенко не были подтверждены, а потому суд констатировал отсутствие оснований для удовлетворения исковых требований", - сообщила пресс-служба суда.
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В Верховном суде добавили, что лицо считается проживавшим на территории Украины, если его разовый выезд за границу по частным делам не превышал 90 дней, а в сумме за год - 180 дней.
"Оценивая причины отсутствия истца за пределами территории Украины, суд выяснил, что в письме ОО "Всеукраинская федерация конного спорта Украины" нет сведений о наименовании соревнований, места и даты их проведения, статуса истца в этих соревнованиях и основания, на котором истец принимал в них", - отметили в пресс-службе.
Против Онищенко в Украине возбуждено несколько дел, в том числе по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По данным правоохранителей, с января 2013 года по январь 2016 года служащие ряда предприятий, в том числе компании "Укргаздобыча", при содействии Онищенко получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму около 120,5 миллиона долларов. Позже Рада дала согласие на привлечение Онищенко к уголовной ответственности, его задержание и арест, однако он покинул Украину. Депутат также подозревается в госизмене и "подготовке дестабилизации ситуации" на Украине. Это уголовное дело в Украине получило название "газового".
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