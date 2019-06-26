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РИА Новости
Краснодарский край

Власти Кубани рассказали об увеличении доходов бюджета региона

Вчера, 17:35
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КРАСНОДАР, 26 июн - РИА Новости. Доходы бюджета Краснодарского края увеличены в ближайшие три года – до 2021 года включительно - на 18 миллиардов рублей, что связано с ростом собственных доходов, сообщает пресс-служба администрации края со ссылкой на министерство финансов региона.
Уточняется, что депутаты региона в среду приняли изменения в закон о краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. По данным министерства финансов, законопроект предусматривает увеличение доходов на 2019 год до 257,5 миллиарда рублей. Также предусмотрено увеличение доходов на период 2020 и 2021 годов. "Благодаря внесению изменений в главный финансовый документ региона доходная часть краевого бюджета на три года вырастет на 18 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Как пояснили в региональном минфине, сумма складывается из дополнительных поступлений: от налога на прибыль организаций – 1,5 миллиарда рублей, акцизов на нефтепродукты – почти 4,7 миллиарда рублей, налога на доходы физических лиц – более 5 миллиардов рублей, налога в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 4,7 миллиарда рублей, штрафов – 422 миллионов рублей.
Кроме того, увеличены безвозмездные поступления из федерального бюджета на 1,5 миллиарда рублей. "Рост доходов краевой казны позволит дополнительно профинансировать ряд социально-значимых направлений", - отмечает ведомство.
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При этом, по данным краевых властей, расходы бюджета за три года вырастут на 20,6 миллиарда рублей. "Основная часть запланирована на дополнительное финансирование государственных программ Краснодарского края. Предусмотрены средства на ежемесячную денежную выплату малоимущим многодетным семьям, на дорожное хозяйство, а также на завершение строительства проблемных домов", - уточняется в сообщении.
Краевые власти в конце 2018 года сообщали, что доходы бюджета региона на 2019 год предусмотрены в сумме 234 миллиарда рублей, на 2020 год — более 236 миллиардов рублей, на 2021 год — 242 миллиарда.
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