"Московский отравитель" частично признал вину в хищениях

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов, который подозревается в серии отравлений и ограблений москвичей, частично признал вину в хищениях, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Таганского суда Москвы, где решается вопрос о его аресте.

"Частично признаю вину в хищении", — сказал Сабанов, отметив, что он говорит только про дело "в отношении трёх", фамилий которых не знает.

"Возражаю против удовлетворения ходатайства следствия, так как не собираюсь скрываться от следствия и суда, и совершать подобные действия. Буду являться к следователю... Я сам изначально пришёл к следствию, когда мне позвонили", — сказал Сабанов.

О серийном отравителе ранее написало городское издание The Village, одна из сотрудниц которого Людмила Чижова, по заявлению журналистов, стала его жертвой. Подозреваемый задержан, в ходе обыска у него обнаружены пакетики с порошкообразным веществом и, предположительно, похищенные вещи. Экспертиза показала, что изъятые при обыске вещества - феназепам и клозапин и трамадол, сообщили в МВД.