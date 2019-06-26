Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T17:34Z
https://ria.ru/20190626/1555943783.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155594/67/1555946786_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_cbe43d3901fa33e78dedb94430323b8e.jpg
РИА Новости

"Московский отравитель" частично признал вину в хищениях

Вчера, 17:34
943
© АГН "Москва" / Александр АвиловМурат Сабанов в суде. 26 июня 2019
Мурат Сабанов в суде. 26 июня 2019
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Мурат Сабанов в суде. 26 июня 2019
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов, который подозревается в серии отравлений и ограблений москвичей, частично признал вину в хищениях, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Таганского суда Москвы, где решается вопрос о его аресте.
"Частично признаю вину в хищении", — сказал Сабанов, отметив, что он говорит только про дело "в отношении трёх", фамилий которых не знает.
"Возражаю против удовлетворения ходатайства следствия, так как не собираюсь скрываться от следствия и суда, и совершать подобные действия. Буду являться к следователю... Я сам изначально пришёл к следствию, когда мне позвонили", — сказал Сабанов.
О серийном отравителе ранее написало городское издание The Village, одна из сотрудниц которого Людмила Чижова, по заявлению журналистов, стала его жертвой. Подозреваемый задержан, в ходе обыска у него обнаружены пакетики с порошкообразным веществом и, предположительно, похищенные вещи. Экспертиза показала, что изъятые при обыске вещества - феназепам и клозапин и трамадол, сообщили в МВД.
В отношении Сабанова возбуждены семь уголовных дел по статьям о краже, грабеже и разбое, установлены 11 потерпевших, отмечало также МВД.
Прохладительные напитки
25 июня, 14:49
Токсичная газировка: серия отравлений в центре МосквыВ Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице. Пострадавшим незнакомые "добрые люди" предлагали в жару попить, а потом грабили. Подробности рассказал в эфире радио Sputnik юрист одной из потерпевших.
6010110
Обсудить 2
МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Кадры нейтрализации террориста в Саратове
В Саратове предотвратили теракт
РИА
Новости
Пожар в соборе Парижской Богоматери
СМИ назвали возможные причины пожара в Нотр-Даме
Грузинский лари обновил исторический минимум
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту
В Крыму напомнили, что Россия и Украина хотели строить Крымский мост вместе
Лента
новостей
Верховный суд Украины отказал Александру Онищенко в регистрации на выборах
В Одессе начался митинг против нового губернатора Андрейчикова
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ внесли поправки к проекту резолюции, отменяющие возвращение России
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
Владимир Сипягин
Владимирский губернатор ответил на слова чиновницы о рождении детей
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров
Мантуров прокомментировал публикацию о расходах в командировках
Автомобили скорой помощи на месте взрыва в Вене. 26 июня 2019
В Вене прогремел мощный взрыв
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Рогозин высмеял условия возвращения России в ПАСЕ
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Участник митингов в Тбилиси взял в заложницы сотрудницу магазина техники
Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Депутаты Петербурга предложили запретить иностранцам быть гидами в России
Дефибрилляция сердца
Умершая на 27 минут женщина рассказала о том свете
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:34Атаки на Россию управляются из ЕС и США, заявили в Центре по киберугрозам
11:31Мифы о русских хакерах придумали в США, заявили в Центре по киберугрозам
11:31Палеонтологи нашли в Крыму останки гигантской доисторической птицы
11:30Лариджани: если США вновь нарушат границу, реакция будет более жесткой
11:30В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
11:28Северокорейский МИД напомнил США, что время на шаги для диалога истекает
11:27Пилоты Ан-24 пытались увести самолет от домов, рассказал пассажир
11:26Аварийно севший в Нижнеангарске Ан-24 использовался 42 года
11:24В Москве и области до субботы объявили "желтый" уровень погодной опасности
11:22В "Деловой России" объяснили, почему бизнес часто принимают за ОПГ
11:21В больницах Калининграда провели проверку после смерти 15-летней девочки
11:21В Центре по киберугрозам назвали основной источник атак на Россию
11:16В Москве началось прощание с Аллой Покровской
11:15В МЧС предупредили о резком похолодании в Крыму
11:14Депутат прокомментировал предложение о переименовании Санкт-Петербурга
11:11Метеорологи сообщили о новых температурных рекордах в Германии и Австрии
11:09Кусто предложил помощь в выпуске первой партии косаток из "китовой тюрьмы"
11:09В Польше возобновились поиски украденной нацистами Янтарной комнаты
11:07В России создали кассетные мины с элементами искусственного интеллекта
11:06В Германии задержали боснийца по делу о терактах в Париже
Лента новостейМолния