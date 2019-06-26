Автоэксперты поддержали заявление Путина о камерах видеофиксации на дорогах

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Опрошенные РИА Новости автоэксперты полностью поддержали слова президента РФ Владимира Путина о камерах на дорогах во время заседания Госсовета.

Путин в среду на заседании Госсовета заявил, что целью установки камер на автодорогах является снижение травматизма и сохранение жизней, а потому прятать, чтобы подвести человека под штраф, их не нужно.

"Президент абсолютно правильно говорит. Это один из немногих моментов, где мы можем сказать, что мы за, поддерживаем на 100% все, что говорит президент", - сказал РИА Новости руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев.

Вместе с тем, Канаев отмечает, что частные камеры видеофиксации действительно стали средством заработка и это никто не отрицает. Похожей точки зрения придерживается и координатор Общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов.

"Я президента здесь полностью поддерживаю, все он правильно сказал. Но как сделать так, чтобы нормативно-правовая база начала меняться и эти частные передвижные камеры, которые расплодились в невероятном количестве, чтобы они стояли там, где действительно опасно? Но там, где опасно, они не стоят. Они стоят там, где денежно", - сказал Шкуматов РИА Новости.

Автоэксперты сходятся во мнении, что в первую очередь надо изменить систему получения платы за использование камер видеофиксации, и для этого необходимо модифицировать законодательство. По мнению Канаева, не должно быть зависимости заработка частных камер от количества штрафов, а должен быть договор на обслуживание. Шкуматов предлагает брать камеры у частных компаний и платить им фиксированную цену за использование, в не зависимости от количества зафиксированных штрафов.

И Канаев, и Шкуматов отметили, что ситуация все же должна начать меняться, если Путин поднял этот вопрос во время заседания государственного собрания.