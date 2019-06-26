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РИА Новости

Автоэксперты поддержали заявление Путина о камерах видеофиксации на дорогах

Вчера, 17:33
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Опрошенные РИА Новости автоэксперты полностью поддержали слова президента РФ Владимира Путина о камерах на дорогах во время заседания Госсовета.
Путин в среду на заседании Госсовета заявил, что целью установки камер на автодорогах является снижение травматизма и сохранение жизней, а потому прятать, чтобы подвести человека под штраф, их не нужно.
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"Президент абсолютно правильно говорит. Это один из немногих моментов, где мы можем сказать, что мы за, поддерживаем на 100% все, что говорит президент", - сказал РИА Новости руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев.
Вместе с тем, Канаев отмечает, что частные камеры видеофиксации действительно стали средством заработка и это никто не отрицает. Похожей точки зрения придерживается и координатор Общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов.
"Я президента здесь полностью поддерживаю, все он правильно сказал. Но как сделать так, чтобы нормативно-правовая база начала меняться и эти частные передвижные камеры, которые расплодились в невероятном количестве, чтобы они стояли там, где действительно опасно? Но там, где опасно, они не стоят. Они стоят там, где денежно", - сказал Шкуматов РИА Новости.
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Автоэксперты сходятся во мнении, что в первую очередь надо изменить систему получения платы за использование камер видеофиксации, и для этого необходимо модифицировать законодательство. По мнению Канаева, не должно быть зависимости заработка частных камер от количества штрафов, а должен быть договор на обслуживание. Шкуматов предлагает брать камеры у частных компаний и платить им фиксированную цену за использование, в не зависимости от количества зафиксированных штрафов.
И Канаев, и Шкуматов отметили, что ситуация все же должна начать меняться, если Путин поднял этот вопрос во время заседания государственного собрания.
"Если уж президент сказал свое мнение на эту тему, должны же чиновники пониже уровнем взять это к исполнению", - сказал Шкуматов.
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