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РИА Новости

Грузинский лари обновил исторический минимум

Вчера, 17:33
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ТБИЛИСИ, 26 июн - РИА Новости. Национальная валюта Грузии продолжает обесцениваться на фоне введенного Россией туристического эмбарго и обновлять исторические минимумы: согласно данным Нацбанка страны, официальный курс на 27 июня установлен в 2,8470 лари за доллар, что еще на 0,5% ниже курса на среду.
Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России сказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около пяти-семи тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
За время после выхода этого указа лари ослабел уже на 2,4%.
Министр экономики Грузии Натия Турнава 25 июня исключила связь ослабления нацвалюты с туристическим эмбарго России, заявив, что речь идет о кратковременном колебании курса, и этот новый вызов долгосрочно на него повлиять не может. Эксперты со своей стороны связывают последние события, однако отмечают, что и без сокращения притока средств от российских туристов у грузинской экономики есть проблемы: ее рост замедляется, прямые иностранные инвестиции сокращаются, а торговый баланс дефицитен - импорт в страну дороже экспорта.
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