Грузинский лари обновил исторический минимум

ТБИЛИСИ, 26 июн - РИА Новости. Национальная валюта Грузии продолжает обесцениваться на фоне введенного Россией туристического эмбарго и обновлять исторические минимумы: согласно данным Нацбанка страны, официальный курс на 27 июня установлен в 2,8470 лари за доллар, что еще на 0,5% ниже курса на среду.

Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России сказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около пяти-семи тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.

За время после выхода этого указа лари ослабел уже на 2,4%.