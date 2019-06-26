Владимирский губернатор ответил на слова чиновницы о рождении детей

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина, посоветовавшая девочкам предпочесть получению образования раннее рождение ребенка, выразила свое мнение как врач, считает губернатор Владимир Сипягин.

Во вторник во Владимире в областном доме молодежи прошел круглый стол, посвященный практическим мерам по поддержке материнства, детства и повышению рождаемости. Местное издание "Зебра-ТВ" обратило внимание на слова Арсениной о том, что "родители подначивают девочек на получение образования и только потом уже на всё остальное". Арсенина отметила, что чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины".

"Считаю, Юлия Владимировна выразила свое мнение как врач. Я же уверен, что каждый человек вправе самостоятельно определять свою судьбу. Кто-то стремится в первую очередь создать семью, для кого-то важнее профессиональный рост и высокий уровень жизни", - процитировала РИА Новости слова Сипягина его пресс-секретарь.

"Неправых нет. Это вопрос личных приоритетов. А для государства очередность не столь важна. Высокий уровень профессиональной подготовки граждан для экономики страны так же важен, как и высокий уровень рождаемости", - добавил губернатор.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, рожать лучше всего после 20 лет.