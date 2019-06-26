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РИА Новости

Владимирский губернатор ответил на слова чиновницы о рождении детей

Вчера, 17:29
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Сипягин
Владимир Сипягин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина, посоветовавшая девочкам предпочесть получению образования раннее рождение ребенка, выразила свое мнение как врач, считает губернатор Владимир Сипягин.
Во вторник во Владимире в областном доме молодежи прошел круглый стол, посвященный практическим мерам по поддержке материнства, детства и повышению рождаемости. Местное издание "Зебра-ТВ" обратило внимание на слова Арсениной о том, что "родители подначивают девочек на получение образования и только потом уже на всё остальное". Арсенина отметила, что чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины".
"Считаю, Юлия Владимировна выразила свое мнение как врач. Я же уверен, что каждый человек вправе самостоятельно определять свою судьбу. Кто-то стремится в первую очередь создать семью, для кого-то важнее профессиональный рост и высокий уровень жизни", - процитировала РИА Новости слова Сипягина его пресс-секретарь.
"Неправых нет. Это вопрос личных приоритетов. А для государства очередность не столь важна. Высокий уровень профессиональной подготовки граждан для экономики страны так же важен, как и высокий уровень рождаемости", - добавил губернатор.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, рожать лучше всего после 20 лет.
Чиновники Владимирской области не в первый раз попадают в неловкую ситуацию, что вызывает интерес СМИ. В января врио замгубернатора Владимирской области Марина Чекунова провела совещание с коллективом больницы в Струнино, на которую люди жаловались президенту России Владимиру Путину. На встрече чиновница обратила внимание медиков на то, что в больнице "пороги не чищены", "регистратура с решеткой", "не политые цветы", и посоветовала медикам "начать с себя" и провести в больнице уборку. В итоге через неделю Чекунова вместе с коллегами и волонтерами провела субботник в больнице в Струнино, приняв участие в покраске дверей и окон.
24 января, 17:15
Раскрыт доход заявившей о ненужности денег после 30 лет чиновницы
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Владимир СипягинВладимирская областьОбщество
Популярные комментарии
Теперь стало понятно, что в чиновники проходят далеко не самые умные люди. Страшно за страну.
26 июня, 17:46
Ingvar Eisen
76200010
И пойдут потом молодые мамочки без образования вагоны разгружать, да асфальт укладывать. Не для этого ли хотят и возраст совершеннолетия понизить?
26 июня, 19:08
bb.a.p
4120104
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Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина
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