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РИА Новости

В Нигерии не менее 20 человек погибли в результате атаки боевиков

Вчера, 17:28
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. По меньшей мере 20 человек погибли в результате атаки боевиков радикального движения "Боко Харам" в штате Борно в Нигерии, сообщает издание Daily Trust.
Согласно газете, инцидент произошел во вторник, боевики напали на жителей деревни Нгамгам в 50 километрах от города Дамасак на северо-востоке страны.
В результате нападения многие оставшиеся в живых жители покинули деревню, пишет газета.
В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.
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