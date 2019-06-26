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РИА Новости

Мэр Горловки попал под обстрел ВСУ в Донбассе

Вчера, 17:26
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Глава Горловки Иван Приходько попал под обстрел ВСУ в районе поселка Зайцево Донецкой области.

"Обстрел Зайцево. <...> Горят дома по Брусилова — 18-й и 27-й", — написал политик в своем телеграм-канале.

Приходько также опубликовал кадры из поселка. На видео слышны выстрелы и видны укрывающиеся на земле от огня жители.
Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики дважды за последние три дня обстреляли ремонтную бригаду энергетиков в поселках Спартак и Красный Партизан.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРИван ПриходькоВ мире
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