Мэр Горловки попал под обстрел ВСУ в Донбассе

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Глава Горловки Иван Приходько попал под обстрел ВСУ в районе поселка Зайцево Донецкой области.

"Обстрел Зайцево. <...> Горят дома по Брусилова — 18-й и 27-й", — написал политик в своем телеграм-канале.

Приходько также опубликовал кадры из поселка. На видео слышны выстрелы и видны укрывающиеся на земле от огня жители.