Участник провокации ВСУ в Черном море сыграл свадьбу в московском СИЗО

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Моряк Виктор Беспальченко, арестованный после провокации украинских военных кораблей в Черном море, устроил свадьбу с невестой Татьяной на территории московского СИЗО, сообщил его адвокат Николай Полозов.

"Спустя несколько месяцев подготовки, получения разрешений от следствия и администрации СИЗО, преодоления административных барьеров мечта молодых осуществилась, и сегодня они расписались", - написал он на своей странице в Facebook

Он добавил, что после короткой церемонии бракосочетания молодым предоставили один час для свидания - под присмотром сотрудников СИЗО.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.