Объемы дорожных фондов муниципалитетов Поморья увеличатся вдвое

АРХАНГЕЛЬК, 26 июн – РИА Новости. Объемы дорожных фондов муниципальных образований Архангельской области увеличатся в два раза: на обслуживание и ремонт местных дорог теперь будет оставаться 20% средств транспортного налога, собранных в муниципалитетах в виде, сообщает пресс-служба областного Собрания депутатов.

"В рамках реализации национальных проектов серьезные денежные средства были направлены на ремонты дорог в крупных городах области, в то время как сельские районы остались на прежних позициях. Поэтому сегодня был принципиально изменен подход к формированию дорожного фонда. Субсидии муниципалитетам на обслуживание и ремонт местных дорог увеличены в два раза, и мы рассчитываем, что уже в этом году муниципалитеты смогут рационально распорядиться денежными средствами", - приводится в сообщении комментарий председателя областного Собрания Екатерины Прокопьевой.