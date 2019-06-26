Объемы дорожных фондов муниципалитетов Поморья увеличатся вдвое

АРХАНГЕЛЬК, 26 июн – РИА Новости. Объемы дорожных фондов муниципальных образований Архангельской области увеличатся в два раза: на обслуживание и ремонт местных дорог теперь будет оставаться 20% средств транспортного налога, собранных в муниципалитетах в виде, сообщает пресс-служба областного Собрания депутатов.
Соответствующие поправки в областной закон "О дорожном фонде Архангельской области" в среду одобрили поморские депутаты.
Ранее норма отчислений в муниципальные дорфонды составляла 10%. Как отметили в пресс-службе, поправки позволят дополнительно направлять на ремонт дорог и дворовых территорий муниципальных образований области более 33 миллионов рублей ежегодно.
"В рамках реализации национальных проектов серьезные денежные средства были направлены на ремонты дорог в крупных городах области, в то время как сельские районы остались на прежних позициях. Поэтому сегодня был принципиально изменен подход к формированию дорожного фонда. Субсидии муниципалитетам на обслуживание и ремонт местных дорог увеличены в два раза, и мы рассчитываем, что уже в этом году муниципалитеты смогут рационально распорядиться денежными средствами", - приводится в сообщении комментарий председателя областного Собрания Екатерины Прокопьевой.