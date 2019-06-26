ПСБ в сентябре представит программу профориентации военных пенсионеров

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 26 июн - РИА Новости. Промсвязьбанк уже в сентябре может представить профильным министерствам комплексную программу обучения бывших военных основам предпринимательской деятельности, сообщил старший вице-президент ПСБ - руководитель блока "Средний и малый бизнес" Александр Чернощекин.

"У нас уже есть отдельная программа повышения финансовой грамотности, а сейчас мы разрабатываем программу по профориентации в части организации собственного бизнеса. До сентября мы определимся с размерами этой программы, после чего представим ее профильным министерствам на рассмотрение и дальнейшее утверждение", - рассказал Чернощекин РИА Новости в кулуарах проходящего в Подмосковье международного военно-технического форума "Армия-2019".

По его словам, стоимость данной программы будет зависеть от численности людей, которых она сможет охватить. Предварительно предполагается, что это будет 10-20% от общего числа военных, ежегодно выходящих на пенсию.

"Промсвязьбанк уже более 12 лет работает со средним и малым бизнесом и накопил огромный опыт в этой области. Очевидно, что мы можем быть полезными в части организации учебных программ для военных пенсионеров, хорошо представляя, в каких отраслях они могут построить успешный бизнес", - подчеркнул топ-менеджер.

Он отметил, что в настоящее время в процессе проектирования программы принимает участие Минобороны. В дальнейшем возможно привлечение к этому проекту российских учебных заведений, которые будут полезны с точки зрения организации самого учебного процесса.