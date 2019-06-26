Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T17:14Z
https://ria.ru/20190626/1555942987.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151102/37/1511023787_0:160:3073:1888_1036x0_80_0_0_d250dd5089c39b11b792c0af3bd65ff0.jpg
РИА Новости

ПСБ в сентябре представит программу профориентации военных пенсионеров

Вчера, 17:14
25
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 26 июн - РИА Новости. Промсвязьбанк уже в сентябре может представить профильным министерствам комплексную программу обучения бывших военных основам предпринимательской деятельности, сообщил старший вице-президент ПСБ - руководитель блока "Средний и малый бизнес" Александр Чернощекин.
"У нас уже есть отдельная программа повышения финансовой грамотности, а сейчас мы разрабатываем программу по профориентации в части организации собственного бизнеса. До сентября мы определимся с размерами этой программы, после чего представим ее профильным министерствам на рассмотрение и дальнейшее утверждение", - рассказал Чернощекин РИА Новости в кулуарах проходящего в Подмосковье международного военно-технического форума "Армия-2019".
По его словам, стоимость данной программы будет зависеть от численности людей, которых она сможет охватить. Предварительно предполагается, что это будет 10-20% от общего числа военных, ежегодно выходящих на пенсию.
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
Вчера, 16:50
Промсвязьбанк поддержит малый и средний бизнес в сфере гособоронзаказа
"Промсвязьбанк уже более 12 лет работает со средним и малым бизнесом и накопил огромный опыт в этой области. Очевидно, что мы можем быть полезными в части организации учебных программ для военных пенсионеров, хорошо представляя, в каких отраслях они могут построить успешный бизнес", - подчеркнул топ-менеджер.
Он отметил, что в настоящее время в процессе проектирования программы принимает участие Минобороны. В дальнейшем возможно привлечение к этому проекту российских учебных заведений, которые будут полезны с точки зрения организации самого учебного процесса.
Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума Чернощекин сообщал, что почти треть военнослужащих после ухода в запас хотят открыть собственный бизнес и более половины из них заинтересованы в соответствующем обучении.
000000
Обсудить 0
Форум "Армия-2019"ПромсвязьбанкНовости компаний - Экономика
Рекомендуем
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
Промсвязьбанк поддержит малый и средний бизнес в сфере гособоронзаказа
РИА
Новости
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
ПСБ: более трети военных пенсионеров хотели бы открыть бизнес
Вывеска на отделении Промсвязьбанка в Москве
Промсвязьбанк поможет членам семей военных открыть бизнес
Аэрофлот в дни празднования Дня Победы бесплатно перевез 6,5 тыс ветеранов
Лента
новостей
Председатель ПАО Промсвязьбанк Петр Фрадков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 7 мая 2019
ПСБ планирует встречи с крупнейшими предприятиями ОПК на армии-2019
Банки передали кредиты ОПК в Промсвязьбанк на сумму более 100 млрд рублей
Клубника, выращенная в питомнике
В Подмосковье к концу июня собрали более 450 тонн клубники
Логотип Новикомбанка
Новикомбанк направил на диверсификацию ОПК около 130 млрд рублей
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
ПСБ ожидает получить капитал в рамках передачи кредитов ОПК до конца года
Отделение Промсвязьбанка. Архивное фото
ПСБ нарастил портфель кредитов предприятиям ОПК почти до 250 млрд рублей
Группа "Аэрофлот" в январе-мае увеличила перевозку пассажиров на 14,6%
Генеральный директор компании ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер
Гендиректор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер избран в совет ОЛА
Губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко
Глава Ленобласти предложил совершенствовать программу обучения детей ПДД
Скульпуры на крыше Эрмитажа. Вид на Дворцовый мост
Документы для участия в выборах губернатора Петербурга подали 27 человек
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
Представители ПСБ вошли в Совдир Связь-банка, ПСБ готов к передаче
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:34Атаки на Россию управляются из ЕС и США, заявили в Центре по киберугрозам
11:31Мифы о русских хакерах придумали в США, заявили в Центре по киберугрозам
11:31Палеонтологи нашли в Крыму останки гигантской доисторической птицы
11:30Лариджани: если США вновь нарушат границу, реакция будет более жесткой
11:30В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
11:28Северокорейский МИД напомнил США, что время на шаги для диалога истекает
11:27Пилоты Ан-24 пытались увести самолет от домов, рассказал пассажир
11:26Аварийно севший в Нижнеангарске Ан-24 использовался 42 года
11:24В Москве и области до субботы объявили "желтый" уровень погодной опасности
11:22В "Деловой России" объяснили, почему бизнес часто принимают за ОПГ
11:21В больницах Калининграда провели проверку после смерти 15-летней девочки
11:21В Центре по киберугрозам назвали основной источник атак на Россию
11:16В Москве началось прощание с Аллой Покровской
11:15В МЧС предупредили о резком похолодании в Крыму
11:14Депутат прокомментировал предложение о переименовании Санкт-Петербурга
11:11Метеорологи сообщили о новых температурных рекордах в Германии и Австрии
11:09Кусто предложил помощь в выпуске первой партии косаток из "китовой тюрьмы"
11:09В Польше возобновились поиски украденной нацистами Янтарной комнаты
11:07В России создали кассетные мины с элементами искусственного интеллекта
11:06В Германии задержали боснийца по делу о терактах в Париже
Лента новостейМолния