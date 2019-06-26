Минобороны заявило о готовящихся информационных атаках на командование ВС

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 26 июн – РИА Новости. Зарубежные государства готовят информационные атаки против командования Вооруженных сил России всех уровней, заявил в среду глава департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Выступая на круглом столе на форуме "Армия-2019", генерал выразил мнение, что "по мере укрепления роли России в мире нападки на ВС РФ и на военное руководство будут только усиливаться".

"В ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава ВС РФ всех уровней - от командования соединений, объединений, родов войск и видов до непосредственно военно-политического руководства", - сказал Конашенков.

По его словам, Минобороны привержено "честной и открытой работе", но "те, кто будет использовать против нас грязные методы информационной борьбы, должны знать, что их действия не останутся без адекватного ответа".

Минобороны выяснило, что "отдельные государства" через определенные СМИ "ведут скоординированную работу по дискредитации российских политиков и общественных деятелей, предпринимателей, журналистов, блогеров".

"Осуществляется непрерывный сбор и комплексный анализ информации - в первую очередь персональной", - отметил Конашенков.