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РИА Новости

Минобороны заявило о готовящихся информационных атаках на командование ВС

Вчера, 17:14
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 26 июн – РИА Новости. Зарубежные государства готовят информационные атаки против командования Вооруженных сил России всех уровней, заявил в среду глава департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Выступая на круглом столе на форуме "Армия-2019", генерал выразил мнение, что "по мере укрепления роли России в мире нападки на ВС РФ и на военное руководство будут только усиливаться".
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"В ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава ВС РФ всех уровней - от командования соединений, объединений, родов войск и видов до непосредственно военно-политического руководства", - сказал Конашенков.
По его словам, Минобороны привержено "честной и открытой работе", но "те, кто будет использовать против нас грязные методы информационной борьбы, должны знать, что их действия не останутся без адекватного ответа".
Минобороны выяснило, что "отдельные государства" через определенные СМИ "ведут скоординированную работу по дискредитации российских политиков и общественных деятелей, предпринимателей, журналистов, блогеров".
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"Осуществляется непрерывный сбор и комплексный анализ информации - в первую очередь персональной", - отметил Конашенков.
Форум "Армия-2019" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 25 по 30 июня. МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством мероприятия.
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Форум "Армия-2019"Игорь КонашенковРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Врезать им ,,ассиметрично и неадекватно", чтобы ,,огуглились".
26 июня, 17:22
Александр Несен
1010005
Выяснили какие государства ведут работу по дискредитации?, так опубликуйте список этих государств. Ведь наш народ увидит что наших "бьют" и встанет: перестанет брать путевки в эти государства, курить их сигареты, смотреть их фильмы, покупать их продукты, Чего не публикуете?
26 июня, 18:56
Александр Морозов
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