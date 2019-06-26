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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Мощи святителя-врача Луки Крымского доставят в Москву

Вчера, 17:08
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© Фото : фото предоставлено пресс-службой движения "Сорок сороков"Мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского
Мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского
© Фото : фото предоставлено пресс-службой движения "Сорок сороков"
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Мощи святителя-врача Луки (Войно-Ясенецкого) 5 июля привезут из Симферополя в Москву для поклонения верующих, сообщает в среду синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
"По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, из Симферополя в Москву будет принесена частица мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского", - говорится в пресс-релизе.
Святыне можно будет поклониться с 5 по 15 июля в Москве в храме Живоначальной Троицы в Останкино. Храм будет открыт для посещения ежедневно с 7.00 до 21.00. Встреча мощей состоится 5 июля в 15.00.
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Религия и мировоззрениерелигия
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