Мощи святителя-врача Луки Крымского доставят в Москву

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Мощи святителя-врача Луки (Войно-Ясенецкого) 5 июля привезут из Симферополя в Москву для поклонения верующих, сообщает в среду синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

"По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, из Симферополя в Москву будет принесена частица мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского", - говорится в пресс-релизе.